Ünlü çift Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Bir süredir sessiz kalan çift, bu süreçte yaşadıkları zorlu dönemin nedenini yaptıkları açıklamayla duyurdu.

Bir süredir gözlerden uzak olduklarını belirten Berfu Yenenler, yanlış haberlerin önüne geçmek ve süreci kendileri anlatmak istediklerini ifade etti.

''12 HAFTANIN SONUNDA DÜN HAMİLELİĞİ SON BULDU''

Yenenler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhabalar,

Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz.

Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu."

Çiftin açıklaması kısa sürede çok sayıda destek mesajı alırken, sevenleri Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN EKRANLARA UZANAN YOL

Berfu Yenenler, 1995 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yenenler, adını ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu. Aynı yıl Miss International Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

ESER YENENLER İLE AİLE HAYATI

2017 yılında komedyen ve sunucu Eser Yenenler ile aşk yaşamaya başlayan Berfu Yenenler, 2019 yılında dünyaevine girdi. Sosyal medya paylaşımları ve dijital içerikleriyle de geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yenenler'in, Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.