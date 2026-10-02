İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, 13 Ağustos'ta İzmir'de hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gültekin’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside, yüksek dozda 'propofol indüksiyonu' sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Gültekin’in ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

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