ABD’li federal çalışanları temsil eden sendikaların açtığı davada, Trump yönetimi yetkililerinin, hükümeti maliyet azaltma girişimi olarak bilinen Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) hakkında yeminli ifade vermesi gerektiğine karar verildi.

Washington’daki ABD Bölge Yargıcı John Bates, sendikaların dört yetkiliyi sorgulayabileceğini belirtti. Bu yetkililerden biri DOGE içinde, diğer üçü Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu’nda görev yapıyor. Mahkeme kararı, bu kişilerin isimlerini içermedi.

Bates, sendikaların talep ettiği geçici tedbir kararını değerlendirirken DOGE’nin federal kurumların sistemlerine erişmesini engelleyip engellemeyeceğini inceliyor.

Mahkeme, yapılacak ifadelerin toplam sekiz saat ile sınırlı olacağını ve yalnızca DOGE’nin organizasyon yapısı, çalışanlarının görev ve yetkileri, kurum sistemlerine erişim düzeyi ve güvenlik önlemlerine odaklanacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı avukatları, sendikaların ifade talebine itiraz etti. Bakanlık, konuyla ilgili yorum yapmadı.

DOGE'NİN NE OLDUĞUNU HÜKÜMET BİLE BİLMİYOR

Başkan George W. Bush tarafından atanan Bölge Yargıcı Bates, hükümetin DOGE’nin işleyişiyle ilgili çelişkili bilgiler sunduğunu ve departmanın resmi bir devlet kurumu olup olmadığının bile belirsiz olduğunu vurguladı.

Bates, "Sanıkların, davanın kritik olgusal meselelerine dair kanıt sunmasına izin verip, davacıların bu meseleleri sınırlı delil toplama süreciyle incelemesine imkan tanımamak tuhaf olurdu" ifadelerini kullandı.

DOGE, büyük ölçüde gizlilik içinde faaliyet gösteriyor. Başkan Donald Trump’ın müttefiki Elon Musk, kurumun kamuoyundaki yüzü olarak görülüyor ve federal kurumlarda yapılan kesintilerle ilgili başarıyı kendisine atfediyor.

Ancak Adalet Bakanlığı avukatları, mahkemede Musk’ın DOGE’yi yönettiği iddiasını reddetti. Sendikalar, DOGE’nin federal kurumların sistemlerine erişmesinin Musk’a kendi şirketleriyle ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında hassas bilgiler sağlayabileceğini savunarak erişimin engellenmesini talep etti.

Bates, davanın başında DOGE’nin erişimini geçici olarak durdurmayı reddetti ancak süreç ilerledikçe davaya yeni sendikaların ve federal kurumların dahil olmasıyla kapsamı genişledi.