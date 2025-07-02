Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir marketten su alan Vedat K., kasada sıra beklediği için sinirlendi ve kasiyere “Su almak için bu kadar beklenir mi?” diyerek tepki gösterdi. Tartışma sırasında Vedat K., ödemeyi kasanın önüne attı. Kübra K. ise para üstünü aynı şekilde vererek karşılık verdi. Bunun üzerine tartışma büyüdü.

GENÇ KIZI YUMRUKLADI

Vedat K., para üstünü yere attıktan sonra kasiyere saldırdı. Araya giren diğer müşteriler ve market çalışanları tarafından dışarı çıkarılan Vedat K., markete yeniden girmek istedi. Kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.’ye yumruk atan şüpheliye, o sırada bir başka müşteri de yumrukla karşılık verdi. Vedat K., olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Kübra K.’nin burnunda çatlak oluştuğu ve kendisine 7 günlük iş göremez raporu verildiği öğrenildi. Olay anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimliği tespit edilen Vedat K., Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.