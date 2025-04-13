Sosyal medyada paylaşılan bir ev ilanı herkesi hayrete düşürdü. İlanı ilk görenler klasik bir ev olarak algılasa da aslında bir evden fazlası. Bir sosyal medya platformunda tartışma konusu oldu. Evi görenler şaşkınlığını gizleyemezken, evin özellikleri arasında iki büyük ahır, geniş çayırlık alan, şık bir mutfakta fırın ve duvarla çevrili büyük bir bahçe yer alıyor. Bir kullanıcı ise "Burada olanlara inanamayacaksınız" diyerek dikkatleri mülkte saklı olan özel bir odaya çekti.

AHIRIN İÇİNDE SİNEMA SALONU VAR

Ahırların birinde 50 kişilik özel sinema ve performans salonu görenleri şaşırttı. Dev ekranı ve kuyruklu piyanosuyla bir sanat evinden farksız.

Eve yapılan yorumlardan bazıları ise şunlar:

"Böyle bir yerde yaşayabilirim ama 49 sandalye fazla, o kadar arkadaşım yok!"

"Bu harika! Şimdi buna hayatımda ihtiyacım var!"

"Umarım bu yeri alan kişi her köşesini gerçekten kullanır. Topluma da açık olursa mükemmel olur."

"Bu evi kim yaptıysa kesinlikle çılgın yetenekleri var"

EVİN HER DETAYI ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Özellikleriyle dikkat çeken evin giriş holü, geniş mutfak, yemek alanı, oturma odası, aydınlık bahçe odası ve zemin katta bir vestiyerle karşılıyor. Evin üst katında ise 4 yatak odası, 1 banyo ve 2 duş odası yer alıyor. Ayrıca geniş otopark alanı ve ek depolama anı da var.

Ev en binasında ise bir kayıt stüdyosu bulunuyor. Tüm bu özelliklere sahip olan bu ev ilanı sosyal medyada herkesin dikkatini çekmeyi başardı.