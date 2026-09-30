Açık artırma Viyana’daki Schönbrunn Sarayı’nda, Longines Global Champions Tour kapsamında gerçekleştirildi. Dokuzu Westfalya, üçü Avusturya sıcak kanlısı olmak üzere toplam 12 tayın satışa çıkarıldığı gecede J-Nimon K, sıra dışı görünümüyle daha piste çıkmadan dikkatleri üzerine çekti.

5 BİN EURO’DAN 75 BİN EURO’YA ÇIKTI

J-Nimon K için açık artırma 5 bin Euro’dan başladı. Teklifler kısa sürede 50 bin Euro’nun üzerine çıktı. 54 bin Euro seviyesinde kısa süreliğine duran yarış, yeni tekliflerle devam etti ve tay 75 bin Euro’ya satıldı. En yüksek teklifin Dubai’den telefon aracılığıyla verildiği belirtildi.

Bu rakam J-Nimon K’yi açık artırmanın açık ara en pahalı tayı yaptı. Gecenin ikinci en yüksek satışında Saluna Sombece isimli tay 38 bin Euro’ya, First Edition ise 32 bin Euro’ya alıcı buldu. Açık artırmada tay başına ortalama fiyat 27 bin 208 Euro olarak gerçekleşirken, 12 taydan toplam 326 bin 500 Euro gelir elde edildi.

Tayın dikkat çekmesinin tek nedeni fiyatı değil. Kahverengi ve beyaz renklerin oluşturduğu sıra dışı post deseni nedeniyle ilk bakışta zebrayı andıran J-Nimon K, sıcak kanlı atlarda nadir görülen benekli bir renk yapısına sahip. Açık artırma öncesindeki resmi tanıtımında da sıra dışı rengi ve sportif potansiyeli özellikle öne çıkarıldı.

GÖRÜNÜMÜ KADAR SOYU DA DİKKAT ÇEKTİ

J-Nimon K, Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki Lentzke’de Steffen Krehl ve ailesi tarafından yetiştirildi. Babası J-Nius V.V. Z, annesi ise Kasanova de la Pomme soyundan gelen ve spor geçmişi bulunan Kasamona. Aynı anne hattından gelen başarılı engel atlama atlarının bulunması, tayın gelecekteki sportif değeri konusunda beklentiyi yükseltiyor.

Yetiştiricisi Krehl, tayın yalnızca sıra dışı rengiyle değil, fiziksel yapısıyla da özel olduğunu belirtiyor. Açık artırmada da J-Nimon K için "güçlü, elastik ve kendine güvenen" ifadeleri kullanıldı. Aynı aileden gelen bir başka atın daha önce altı haneli bir bedelle satıldığı da bildirildi.

75 bin Euro’ya satılmasına rağmen J-Nimon K hemen Dubai’ye götürülmeyecek. Henüz dört aylık olan tay, en az altı aylık olana kadar annesinin yanında Almanya’da kalacak. Yeni sahibiyle yapılacak görüşmelerin ardından Dubai’ye götürülmesi veya bir süre daha Avrupa’da kalarak gelecekteki engel atlama kariyeri için yetiştirilmesi seçenekleri değerlendirilecek.