Bahçelievler'de, bir dernekte düzenlenen sıra gecesine katılan ve burada halk oyunu oynayan emekli öğretmen Ali Altınyüzük'ün (71), 5 dakika sonra kalbi durdu. Altınüzük, geceye katılanların ve sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve memleketi Şanlıurfalı hemşerileri ile sık sık bir araya gelen Ali Altınyüzük, dün akşam Şirinevler'deki dernek binasına gitti. Buradaki yöreye özgü sıra gecesine katılan ve birlikte söylenen türkülere eşlik eden, zaman zaman da halay çeken Ali Altınyüzük, dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra fenalaştı.

Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği Ali Altınyüzük hayatını kaybetti. Altınyüzük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi. Ali Altınyüzük'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.