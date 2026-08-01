Düzenlemenin hedefinde teknik kapasitesi yüksek elektrikli araçlar, yüksek performansa sahip otomobillerle 4 çeker diye bilinen arazi şartlarına uygun üretilmiş ancak şehirlerde yaygın kullanılan araçlar yer alıyor.

Yeni düzenlemeyle her türlü otomobilde hesaplanan nispi ÖTV’nin tutarının 100 bin liranın altında kalması durumunda asgari maktu vergi devreye girecek. Nispi ÖTV 100 bin lirayı aşarsa aşan kısmı tahsil edilecek. Motosiklet ve ATV gibi araçlarda da 30 bin liralık asgari maktu vergi uygulanacak. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Cumhurbaşkanı bu tutarları 10 katına kadar artırabilecek veya sıfıra çekebilecek.

HER ŞEY TOGG İÇİN

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, düzenleme öncelikli olarak yüksek performansa sahip ithal elektrikli araçları hedefliyor. TOGG’un rekabet gücünü korumak için ÖTV yoluyla ilave vergi yükü getirilebileceği belirtildi. Ayrıca SUV ve 4x4 araçlar ile motor gücü yüksek, performans otomobillere ilave ÖTV yükü binebilecek. Emisyon yükü fazla olan dizel araçlara da ilave ÖTV gelebilir.

ERDOĞAN’IN YETKİSİ ARTTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a araçların teknik özelliklerine göre ÖTV’yi yeniden belirleme konusunda geniş yetkiler veren yeni kanunla birlikte otomobilde yeni vergi artışlarının önü açılmış oldu.