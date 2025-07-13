MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM milletvekilleriyle el sıkışarak başlattığı süreç, silahların yakılmasıyla sürüyor. Şimdi gözler bundan sonraki gelişmelerde. Ankara kulislerinde sürecin bundan sonraki aşamaları için düşünülen aşamalar şöyle sıralanıyor:

YOL HARİTASI İZLENECEK: PKK’nın elinde havan ve uçaksavar gibi ağır silahlar da var. PKK kamplarının silahtan arındırılmış bir biçime dönüşmesi için de yol haritası gerekiyor. PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin de silahları teslim etmesi önemli.

UMUT HAKKI VE KRİTİK DÖNEMEÇ: Konunun kritik dönemecini, Abdullah Öcalan ile İmralı’daki teröristler başta olmak üzere Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan PKK’lılar için Umut Hakkı kavramının hayata geçirilmesi oluşturuyor. Yasal değişiklik ile getirilecek Umut Hakkı müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan ve cezaevinde en az 25 yılını tamamlayanların durumlarının değerlendirilip ev hapsi gibi yöntemlerle tahliyelerini amaçlıyor. Bu durumda Öcalan’ın İmralı adasında ancak cezaevi şartlarından arındırılmış ve ziyaretçileri ile de görüşebileceği bir biçimde tutulması fikri ortaya atılıyor. 25 yıla kadar hapis cezasına mahkum olanlar için ise infaz düzenlemesi öne çıkıyor. Bu düzenleme farklı suçlardan yatanları da kapsayacak.

KAMPLARDAKİ TERÖRİSTLER: Halen büyük bölümü Irak’ın kuzeyinde olmak üzere örgüt kamplarında bulunan ve Türk vatandaşı olan teröristler için örtülü bir af seçeneği gündeme gelebilecek. 3.500 terörist ya yurt dışına gidecek, ya da Türkiye’ye gelecek.

SURİYE’DEKİ DURUM: Suriye uyruklu teröristlerin ise SDG bünyesine katılabileceği vurgulanıyor. SDG, bünyesinde yabancı terörist istemiyor. Irak ve İran uyruklu teröristlerin de Irak’ta sivil yaşama dahil olacağı ya da Peşmerge gücüne katılabileceği fikri de ortaya atılıyor.

ERDOĞAN’A YENİDEN ADAYLIK: Örgütün fesih ve silah bırakmasıyla başlayan süreç kesintiye uğramadığı taktirde Anayasal değişikliklerin de gündeme gelebileceği vurgulanıyor. AKP-MHP ve DEM ve HÜDAPAR’ın TBMM’deki sandalye sayısı 379’a ulaşıyor ve bu sayı 360 olarak referandumlu Anayasa değişikliğine yetiyor. 400 oy bulunursa referanduma da gerek kalmıyor. Böyle bir durumda Anayasa paketinde, Erdoğan’ın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi ve yüzde 50+1 oy şartının esnetilmesi de gündeme gelebilecek. Anayasa değişikliği olmazsa TBMM ancak erken seçim kararı aldığı taktirde Erdoğan’a 3. kez adaylık yolu açılıyor. Bunun için de en az 360 oy gerekiyor. DEM Parti’nin desteği ile bu oy sağlanıyor.