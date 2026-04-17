PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlanan ve Oregon Üniversitesi ile ABD Orman Servisi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, kıtasal ölçekte doğal su depolamanın yeni bir örneğini ortaya koydu. Oregon'dan Shasta Dağı'na kadar yaklaşık 700 mil boyunca uzanan bu gizli su ağının, en az 81 kübik kilometre su içerdiği hesaplandı.

TERMAL VERİLER GİZLİ REZERVUARI ORTAYA ÇIKARDI

Keşif, geleneksel sondaj veya doğrudan gözlem yöntemleri yerine, derinliğe bağlı sıcaklık değişimlerinin izlenmesiyle gerçekleştirildi. Normal şartlarda yerin derinliklerine inildikçe artması gereken sıcaklığın, bu bölgede sabit kaldığı tespit edildi. Bilim insanları, bu termal anormalliğin gözenekli volkanik kayalar arasında dolaşan ve kayaları soğutan devasa su kütlesinden kaynaklandığını kanıtladı.

Oregon Üniversitesi jeoloğu Leif Carlstrom, keşfi şu sözlerle tanımladı:

"Bu, dağların tepelerindeki kayaların içinde depolanmış, büyük bir su kulesi gibi kıta büyüklüğünde bir göldür. Cascade Dağları, muhtemelen dünyanın en büyük su kaynağı oluşumudur."

VOLKANİK PATLAMA RİSKİNİ ETKİLEYEBİLİR

Hidrolog Gordon Grant, bu muazzam su kütlesinin sadece bir kaynak olmadığını, aynı zamanda bölgedeki volkanik tehlikelerle doğrudan bağlantılı olduğunu açıkladı. Yeraltı suyunun magmayla etkileşime girmesi durumunda hızla buhara dönüşerek yüzey altı basıncı artırdığı belirtildi. Bu durumun, Cascade Dağları'ndaki volkanik patlamaların türünü ve şiddetini değiştirerek daha patlayıcı aktivitelere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Araştırma ekibi, bölgeye "jeolojik bir armağan" olarak nitelendirilen bu rezervuarın, kar yağışının azaldığı veya kurak geçtiği dönemlerdeki kritik rolünü incelemeye devam ediyor. Su hareketinin volkanik tehlikelerle ilişkisi ve uzun vadeli su arzı üzerindeki etkileri, projenin temel odak noktalarını oluşturuyor.