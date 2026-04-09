ABD ile İran arasında pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes sürerken İran'daki planları sarpa saran Donald Trump, yaşananları unutturmak için şimdiden yeni hedeflere yöneldiğinin sinyalini verdi.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Amerikan kuvvetlerinin gerçek bir anlaşmaya varılana kadar bölgede kalacağını vurguladı, ancak 'ordusunun yeni fetihlere hazır olduğunu' da ekledi.

Başkan, "Bu süreçte muazzam ordumuz güç topluyor ve dinleniyor. Aslına bakarsanız bir sonraki fethi için sabırsızlanıyor. Amerika geri döndü!" açıklamasını yaptı.

Bu açıklama Washington'un yeni bir askeri operasyonun eşiğinde olup olmadığı sorusunu dünya gündemine taşıdı. Yeni hedefinin neresi olacağı ise, geçmişteki açıklamalarında gizli.

HEDEF YENİDEN ARKA BAHÇESİNDE

Trump yönetimi bu yıl Latin Amerika üzerinde terör esirtirdi. Ocak ayında düzenlenen bir baskınla Venezuela lideri Nicolás Maduro ve eşi yakalanarak New York'ta mahkeme önüne çıkarıldı.

Bu operasyonun hemen ardından Trump rotayı Karayipler'e çevirdi. Miami'deki bir zirvede Küba'yı açıkça düşman ilan eden Trump, gelecek hedefini daha o zamanlardan belirledi.

ABD Başkanı, "Küba'yı ele geçirme onuruna sahip olacağıma gerçekten inanıyorum. Bir şekilde Küba'yı almak büyük bir onur olacak" diye konuştu.

Küba tarafı ise ABD yaptırımlarının yarattığı gıda krizine rağmen olası bir askeri müdahaleye karşı savunma hazırlıklarını her an sürdürdüğünü duyurdu.

GRÖNLAND'I DA UNUTTURMADI

Ancak Trump'ın tek hedefi, Küba olmayabilir. Grönland meselesini yeniden gündeme taşıyan Trump, NATO'ya yüklendiği açıklamasında "Daha önce yanımızda değillerdi, şimdi de olmayacaklar. Grönland'ı hatırlayın!" diye konuştu.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, dev buzul adaya füze sistemleri yerleştirmek isteyen ve adanın altındaki kaynaklara ulaşmak isteyen Trump'ın jeopolitik planları arasında yer alıyor.

Grönland'ı uluslararası güvenlik için vazgeçilmez gören Trump bu bölgeyi 175 milyar dolarlık Altın Kubbe füze savunma sisteminin bir parçası olarak hayal ediyor.

Trump bölgeyi satın alma teklifi reddedilince işgal seçeneğini masaya getirerek Avrupa'da büyük bir krize neden oldu. Bazı eleştirmenlere göre bu kriz sebebiyle NATO'nun dağılmasına ramak kaldı.

Davos'ta Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanmayacağına dair güvence verse de bölgeye olan ilgisi hiçbir zaman sönmedi.

ABD Başkanı stratejik önemi nedeniyle Grönland'ı bir şekilde Amerikan güvenlik şemsiyesinin altına sokmakta kararlı görünüyor.