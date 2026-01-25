Yıldız safirleri, yüzeylerinde yıldız benzeri bir desen oluşturan ve “asterizm” olarak adlandırılan optik özellikleriyle tanınıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan danışman gemolog Ashan Amarasinghe, keşfin olağanüstü olduğuna dikkat çekerek, “Bu, türünün bilinen en büyük mor yıldız safiri. Çok iyi tanımlanmış, altı ışınlı bir asterizm sergiliyor. Bu özellik onu benzerlerinden ayırıyor” ifadelerini kullandı.

13 MİLYAR LİRA İLE 17 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE

Uzmanlar, taşın piyasa değerinin 300 milyon ile 400 milyon dolar arasında olduğunu, bu tutarın güncel kurla yaklaşık 13 milyar TL ile 17 milyar TL’ye karşılık geldiğini belirtiyor. ‘Arı Toprağın Yıldızı’nın satılması halinde, tarihin en pahalı ve en değerli mücevherleri arasında yer alması bekleniyor.

Yıldız deseninin oluşumu ise taşın iç yapısıyla yakından ilişkili. Yıldız safirlerdeki asterizm, safirin içinde bulunan rutil mineralinin iğne benzeri mikroskobik kalıntılarının ışığı yansıtmasıyla ortaya çıkıyor. The Natural Sapphire Company’ye göre ideal bir yıldız safirde, yıldız deseni tam merkezde yer almalı ve her bir ışın eşit uzunlukta, net şekilde görülmeli.

Devasa safirin sahiplerinin kimlikleri güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. Taşın, 2023 yılında “mücevherler şehri” olarak bilinen Ratnapura yakınlarındaki bir taş ocağında bulunduğu belirtildi. Aynı yıl diğer değerli taşlarla birlikte satın alınan safirin, yaklaşık iki yıl sonra gerçek değerinin fark edildiği ve bunun ardından iki ayrı laboratuvarda sertifikasyon sürecinden geçirildiği aktarıldı.

Öte yandan ‘Arı Toprağın Yıldızı’, tahmini değeriyle dünyanın en pahalı elmaslarını da geride bırakıyor. 2016’da 57,5 milyon dolara satılan Oppenheimer Blue ve 2022’de 57,7 milyon dolara alıcı bulan Williamson Pink Star gibi rekor elmaslarla kıyaslandığında, Sri Lanka’da keşfedilen bu safirin mücevher dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği ifade ediliyor.