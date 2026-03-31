Almanya'nın A3 otoyolunda gerçekleştirilen rutin trafik denetimleri, geniş çaplı bir kara para aklama soruşturmasına dönüştü. Landshut Gümrük Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bir dinlenme alanında durdurulan araçta yapılan aramada yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

BİNLERCE EURO PARA BULUNDU

Artı49'da yer alan habere göre, denetim sırasında durdurulan 32 yaşındaki sürücü, Frankfurt’a iş görüşmesine gittiğini belirterek üzerinde sadece yaklaşık 1.000 Euro nakit ve bir paket sigara bulunduğunu beyan etti. Ancak sürücünün çelişkili ifadeleri ve arka koltukta duran bir karton kutu, gümrük ekiplerinin dikkatini çekti.

Sürücü, söz konusu kutunun kendisine ait olmadığını, bir başkası adına Frankfurt’a götürdüğünü iddia etti. Ekiplerin kontrolü sonucunda karton kutunun içinde bir çöp poşetine gizlenmiş halde 84.250 Euro, yaklaşık 4 milyon 300 bin nakit para bulundu. Banknotlar üzerinde yapılan teknik incelemede kokain kalıntılarına rastlandı. Sürücüye uygulanan uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

Ele geçirilen paraya el konulurken, sürücü hakkında "kara para aklama" şüphesiyle cezai işlem başlatıldı. Yetkililer, paranın kaynağını ve olası bir uyuşturucu şebekesiyle bağlantısını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

