Ülkenin batısındaki Jutland bölgesinde, Varde ile Korskro arasındaki 11 numaralı kara yolunda gerçekleştirilen araştırmalar, Demir Çağı'na uzanan beklenmedik bulguları ortaya çıkardı. Museum Vest uzmanlarının yürüttüğü kazılarda savunma hattının yanı sıra yaklaşık 4 bin 500 yıllık bir savaş baltası da bulundu. Keşif, Danimarka Karayolları Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

TOPRAĞIN ALTINDAN ANTİK SAVUNMA HATTI ÇIKTI

Korskro yakınlarındaki Schæfergårde bölgesinde çalışan arkeologlar, bir tarlanın altında yan yana sıralanmış çok sayıda direk çukuru tespit etti. Yaklaşık MÖ 500 yılına tarihlendirilen bu çukurların, geçmişte sivri uçlu ahşap kazıklarla oluşturulmuş bir savunma engeline ait olduğu değerlendiriliyor.

Keşfi önemli kılan ayrıntı ise yapının konumu oldu. Savunma hattının, Batı Jutland'da yüzyıllar boyunca kullanılan Drivvejen adlı tarihi ulaşım güzergahını kestiği belirlendi.

Museum Vest arkeoloğu Michael Alrø Jensen, bulgunun bölgede daha önce bilinmeyen çatışmalara işaret edebileceğini söyledi. Araştırmacılara göre dönemin yerleşimcileri, kuzeyden gelebilecek bir ordunun ilerleyişini durdurmak veya geçişini kontrol altına almak amacıyla bu engeli inşa etmiş olabilir.

Ancak savunma hattını kimin yaptırdığı ve hangi topluluğa karşı kullanıldığı henüz bilinmiyor. Bölgede gerçekten bir savaş yaşandığına ilişkin kesin kanıt da bulunmuş değil. Arkeologlar, yapının devamına ait yeni izler bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

4 BİN 500 YILLIK SAVAŞ BALTASI DA BULUNDU

Aynı yol güzergahındaki kazılarda, koruma altındaki bir mezar höyüğünün yakınında yaklaşık 4 bin 500 yıllık bir savaş baltası ortaya çıkarıldı.

Taş Devri'ne tarihlendirilen baltanın, mezara gömülen bir kişinin yanına ölü hediyesi olarak bırakıldığı düşünülüyor. Araştırmacılar, mezarın savaşçı kimliğiyle ilişkilendirilen bir kişiye ait olabileceğini değerlendiriyor.

Ancak savaş baltası ile savunma hattı aynı döneme ait değil. Balta, Demir Çağı'nda inşa edildiği düşünülen savunma yapısından yaklaşık 2 bin yıl daha eski.

Kazılarda ayrıca farklı dönemlerden ev, çiftlik ve mezar kalıntılarıyla gömü kapları bulundu. Bu buluntular, bölgenin Taş Devri'nden Viking Çağı'na kadar uzanan yerleşim geçmişine ilişkin yeni bilgiler sağlıyor.

Danimarka Karayolları Müdürlüğü, arkeolojik araştırmaların 11 numaralı kara yolunun genişletilmesi öncesinde yürütüldüğünü açıkladı. Museum Vest ekibinin sonbahar boyunca devam edecek çalışmalarıyla savunma hattının kapsamının ve bölgedeki eski yerleşimlerin daha ayrıntılı biçimde anlaşılması hedefleniyor.