Threads ve TikTok gibi platformlarda viral olan görüntüler, Tayland toplumundaki cinsiyet çeşitliliği ve teknolojik manipülasyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Tayland yasalarına göre, gönüllü sayısının yetersiz kaldığı bölgelerde uygulanan kura sistemi, hala ülkenin en gerilimli yıllık etkinliklerinden biri. Kırmızı kart çekenler 2 yıl zorunlu hizmete giderken, siyah kart çekenler muaf tutuluyor.

TRANS KADINLAR MUAYENEDE HAZIR BULUNMAK ZORUNDA

Fiziksel değişimlerini tıbbi belgelerle kanıtlayan trans kadınlar, kura çekiminden muaf tutulsa da yasal prosedür gereği muayene alanlarında hazır bulunmak zorunda. Bu durum, askeri alanlarda alışılmadık bir kontrast yaratıyor.

Bu yılki süreci farklı kılan, TikTok’ta milyonlarca takipçisi olan trans fenomenlerin sürece katılımı oldu. Özellikle Threads platformunda paylaşılan fotoğraflar, on binlerce beğeni alırken ciddi bir tartışmayı da tetikledi.

Uluslararası kullanıcılar, Tayland’ın estetik cerrahideki başarısını överken, "parlak ciltlerin sırrını" sorgulayan yorumlar öne çıktı. Bazı internet kullanıcıları, fotoğraflardaki yansımaların ve detayların "doğal görünmediğini" iddia ederek, bu görsellerin yapay zekâ (AI) tarafından üretilmiş veya manipüle edilmiş olabileceğine dair kanıtlar sundu.

Askerlik hizmeti, Taylandlı erkekler için yasal bir yükümlülük olmaya devam etse de, törenlerin bir "sosyal medya gösterisine" dönüşmesi eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, bu görüntülerin Tayland toplumundaki cinsiyet çeşitliliğinin bir yansıması olduğunu, ancak sosyal medyanın bu durumu hızla bir "tüketim nesnesine" dönüştürdüğünü savunuyor.

Tayland’da 2026 yılı askere alım süreci, sadece bir savunma politikası meselesi değil; aynı zamanda estetik, cinsiyet kimliği ve dijital teknolojinin kesiştiği karmaşık bir arena olarak kayıtlara geçti. Viral olan görsellerin gerçekliği tartışılsa da, Tayland’ın bu geleneksel töreninin artık küresel bir dijital sahneye dönüştüğü tartışmasız bir gerçek.