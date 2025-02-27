Vucic, sosyal medya hesabından ABD Hazine Bakanlığınca Sırbistan'a gönderilen resmi belgeyi paylaşarak ABD'nin Rus "Gazprom Neft" yönetimindeki Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) yönelik yaptırım kararı uygulamasının 28 Mart'a kadar ertelendiğini belirtti.

Vucic, "NIS için 30 günümüz daha var. Bu, Sırbistan halkı için güzel bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, yaptırım kararının bu sabah itibarıyla yürürlüğe girmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilerek Rusya'nın iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

Gazprom Neft iştiraklerinden NIS de yaptırım listesinde yer almıştı.

Sırbistan, NIS için ABD'nin talep ettiği değişikliklerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek şubatın başında ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) 90 gün erteleme talep etmişti.