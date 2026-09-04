Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle 2017 yılında mahkum edilen ve müebbet hapis cezasını çekerken geçen hafta Birleşmiş Milletler gözaltı tesisinde 84 yaşında hayatını kaybeden soykırımcı eski komutan Ratko Mladic’in cesedi Belgrad’a getirildi.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Hollanda’dan kalkan Sırbistan hükümetine ait uçakla taşınan ve ulusal bayrağa sarılı olan 'Bosna Kasabı'nın tabutu, perşembe günü Belgrad’da askeri törenle karşılandı.

BM mahkemesi de yazılı bir açıklama yaparak Mladic’in cesedinin perşembe öğleden sonra Rotterdam Lahey Havalimanı’nda yakınlarına teslim edildiğini doğruladı.

BOSNA KASABI'NI KAHRAMAN GİBİ KARŞILADILAR

Uçaktan altı asker tarafından indirilen tabuta, Mladic’in oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşlik etti.

Bakan Vujic, cenaze töreni planlarının önümüzdeki günlerde aile tarafından duyurulacağını ifade etti.

Sırplar ise cesedi taşıyan yollardan geçen viyadükleri, köprüleri kapadı. Ceset fişekler, bayraklar ve Mladiç'i öven pankartlarla karşılandı. Sırplar geçiş sırasında tezahurat attı.

Hükümet yanlısı basında yer alan haberlerde cumartesi günü askeri bir anma töreni, pazartesi günü ise cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Vujic, Sırp polisi ve devlet güvenlik teşkilatının törene "on binlerce" kişinin katılabileceğini öngördüğünü aktardı.

MLADİÇ İÇİN YAS TUTTULAR

BM mahkemesi tarafından mahkum edilen, soykırımcı olarak hüküm giyen Mladiç için birçok Sırp yas tuttu.

Bir kesim tarafından kahraman olarak görülen Mladi. onuruna binlerce kişinin düzenlediği anma nöbetleri ve yürüyüşler, eski Yugoslavya’nın dağılmasının ardından yaşanan savaşların üzerinden otuz yılı aşkın süre geçmesine rağmen etnik olarak bölünmüş kalan bölgede tepkilere yol açtı.

Bosna Savaşı, Bosnalı Sırpların kendi devletlerini kurmak amacıyla ülkenin geniş alanlarını kontrol altına almasıyla başlamıştı.

Savaş sırasında Bosnalı Sırpları destekleyen Sırbistan, Batı’yı ve Lahey’deki mahkemeyi yalnızca Sırpları suçlamakla ve kendi kurbanları için adalet sağlamamakla itham ediyor.

Mladic, 1995 yılında ABD arabuluculuğundaki barış anlaşmasıyla sona ermeden önce 100 binden fazla kişinin ölümüne ve 1 milyondan fazla kişinin evsiz kalmasına yol açan savaştaki en bilinen figürlerden biriydi.

BM KINADI

Srebrenitsa katliamı, 2. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da tanınan ilk soykırım olmuştu.

Sırpların eline geçen kentte Boşnak erkekler ve erkek çocukları soyunmaya zorlanmış, öldürülmüş ve cesetleri dozerlerle toplu mezarlara taşınmıştı.

Lahey’deki mahkeme, "Mladiç’in suçlu bulunduğu suçlardan mağdur olan kurbanlar, hayatta kalanlar ve aileleriyle dayanışma içinde" olduğunu açıklayarak "uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan mahkum edilen kişilerin yüceltildiği her türlü eylemi" kınadı.

Resmi olarak Avrupa Birliği üyeliği hedefleyen ancak savaştaki rolü konusunda tutumunu sürdüren Sırbistan’a yönelik olarak AB Genişleme Komiseri, "savaş suçlularının yüceltilmesinin ne bir AB üyesi ülkede ne de bir aday ülkede yeri vardır" uyarısında bulundu.