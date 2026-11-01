Ülkede iki yıl boyunca aralıksız süren kitlesel protestolar sırasında yıpranan ve kirlenen metro istasyonlarını temizlemek için kolları sıvayan gençler, siyasi mücadelenin ardından kamusal alanların bakımını da üstlendi.

TREN KAZASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Balkan ülkesini sandık devrimine taşıyan süreç, Kasım 2024’te Novi Sad kentindeki tren garında meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği çatı çökmesi faciasıyla fitillendi.

Kısa süre önce tadilattan geçirilmesine rağmen çöken istasyon sundurması, kamuoyundaki yolsuzluk ve liyakatsizlik tepkilerini kitlesel bir halk hareketine dönüştürdü.

Üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin öncülüğünde fakülteler boykot merkezine çevrilirken, açık forumlar ve doğrudan demokrasi modeliyle tabandan örgütlenen yeni bir sivil inisiyatif doğdu.

OYLARIN YÜZDE 53'ÜNÜ ALDILAR

Geleneksel muhalefet partilerinden tamamen bağımsız hareket eden üniversiteliler, kendi aralarından aday çıkarmak yerine tıp profesörü Ilija Srdanovic, efsanevi eski basketbolcu Dejan Bodiroga ve eski Merkez Bankası Başkanı Dejan Šoškić gibi saygın isimlerin yer aldığı 250 kişilik liyakatli bir aday listesi oluşturdu.

Kırsal bölgelerdeki medya sansürünü kırmak amacıyla kapı kapı dolaşarak köylere kadar ulaşan gençler, 25 Ekim’de rekor katılımla gerçekleşen genel seçimlerde oyların yüzde 53’ünü alarak tarihi bir zafere imza attı.

Vucic’in yenilgiyi kabul etmesiyle sandıkta iktidarı değiştiren öğrenciler şimdi de kentleri temizleyerek yeni dönemin ilk adımını attı.