Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kişi, İsrail Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu. Çarşamba günü gece yarısından hemen sonra meydana gelen olayda, bıçaklı saldırgan elçilik binası önünde nöbet tutan polisleri hedef aldı.

Polis memurları, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen saldırganı olay yerinde vurarak öldürdü.

IŞİD BAĞLANTISI MI VAR?

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, olay sırasında saldırganın iki bıçak taşıdığını belirtti. Dacic, saldırganın IŞİD destekçisi olduğunun bilindiğini ve bir süredir takip altında olduğunu da kaydetti.

Bakan, kimliği açıklanmayan s.aldırganın Instagram profilinde IŞİD sembolleri paylaştığını aktardı.

Olay sonrası Sırbistan'da terör tehdidine karşı "kırmızı seviye" alarm verildi. Bu durum, kritik altyapı tesisleri ve kalabalıkların toplandığı yerler dahil olmak üzere hassas noktalarda güvenliğin sıkılaştırılması anlamına geliyor.

SEÇİMLERİN ÜZERİNE GELDİ

Sırbistan'da Pazar günü seçimler yapılmış, Aleksandar Vucic liderliğindeki mevcut yönetim yarışı kaybetmişti ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic'in görev süresi bitmek üzere bulunuyor.

Öte yandan, İsrail'de de dün sandık başına gidilmiş olup, Belgrad'taki saldırı oy sayımının sürdüğü sırada gerçekleşti.