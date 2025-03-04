Sırbistan’da muhalefet milletvekilleri Salı günü parlamento oturumunda duman bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Canlı yayın görüntüleri, milletvekillerinin hükümet politikalarına karşı ve öğrenci protestolarına destek amacıyla meclisi dumanla kapladığını gösterdi.

Protestolar, dört ay önce bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Zamanla büyüyen gösteriler, hükümet için şimdiye kadarki en büyük siyasi krize dönüştü.

Sırp İlerici Partisi (SNS) liderliğindeki iktidar koalisyonu meclis gündemini onayladıktan sonra bazı muhalefet milletvekilleri yerlerinden fırlayarak meclis başkanının kürsüsüne doğru ilerledi.

Bu hamle üzerine güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı. Diğer milletvekilleri ise duman bombaları ve göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin pimlerini çekerek parlamentoyu siyah ve kırmızıya boyadı. Olayın tamamı meclis kanalında canlı olarak görüntülendi.

BİR MİLLETVEKİLİ FELÇ GEÇİRDİ

Meclis Başkanı Ana Brnabic, olaylar sırasında iki milletvekilinin yaralandığını açıkladı. "SNS milletvekili Jasmina Obradovic felç geçirdi ve durumu kritik" dedi. "Parlamento çalışmaya devam edecek ve Sırbistan'ı savunacaktır" ifadelerini kullandı.

Parlamento, Salı günü üniversiteler için ayrılan fonların artırılmasını öngören bir yasayı onaylamaya hazırlanıyordu. Bu yasa, Aralık ayından bu yana fakülteleri işgal eden öğrencilerin başlıca taleplerinden biriydi.

Meclis gündeminde ayrıca Başbakan Milos Vucevic’in istifasının kabul edilmesi de bulunuyordu. Ancak iktidar koalisyonunun eklediği diğer maddeler muhalefetin sert tepkisini çekti.