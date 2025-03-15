Sırbistan’da yolsuzluk karşıtı protestocular, çevik kuvvet ekipleri ve Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in destekçileri, cumartesi günü Belgrad’ın merkezinde karşı karşıya geldi.

On binlerce kişi, gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan aralıklı çatışmaların ardından hükümet karşıtı gösterilere katıldı. Polis, Pionirski Park çevresinde ve içinde tam teçhizatlı yüzlerce memuru konuşlandırdı. Vucic destekçileri, hafta boyunca park edilmiş traktörlerle çevrili bir kamp kurmuştu.

Parlamento binasının hemen karşısında, yüzlerce gazi ve Vucic karşıtı öğrencileri destekleyen motosikletçiler sıralandı. Bordo bereli eski askerler ve motorlarını çalıştıran motosikletçiler, protestocuların yürüyüş güzergahı üzerinde bir geçit töreni düzenledi.

Öğrenciler de kendi güvenliklerini sağlamak için yüzlerce gönüllüyü floresan sarı yeleklerle donatarak polis ile protestocular arasında konumlandırdı.

Ancak yine de şiddet olayları yaşandı. Bir aracın kalabalığa dalmasının ardından üç kişi yaralanırken polis ve protestocular arasında yer yer çatışmalar görüldü. Protestocular, Vucic hükümeti istifa edene kadar durmayacaklarını belirtti.

HÜKÜMETİN DUYARSIZLIĞI, ONBİNLERİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haftalardır süren protestolar, 1 Kasım’da Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunun çatısının çökmesi ve 15 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine aralık ayında başladı.

Muhalifler, bu felaketin sorumluluğunu Vucic hükümetindeki yolsuzluklara bağlıyor. Öğrenciler, öğretmenler, çiftçiler ve işçiler, 12 yıldır başbakan ya da devlet başkanı olarak iktidarda bulunan Vucic’e karşı geniş çaplı bir muhalefet hareketi oluşturdu.

Aralık ayında öğrenciler, tren istasyonu felaketine dair belgelerin açıklanmasını ve sorumluların hesap vermesini talep eden bir dizi talepte bulundu.

Yüzlerce kilometre yol kat eden binlerce öğrenci, Cumartesi günü düzenlenecek büyük gösteri için cuma akşamı Belgrad’a ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ve cumartesi sabahına kadar süren olaylarda zaman zaman tansiyon yükseldi.

ŞİDDET OLAYLARI ÖNLEMEDİ

Belgrad’ın Zarkovo banliyösünde bir araç, protestocuların oluşturduğu bir gruba çarparak üç kişiyi yaraladı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Şehir merkezinde bir öğrenci ve bir üniversite öğretim görevlisi, cumartesi sabahı erken saatlerde bir grup adamın saldırısına uğradı.

Polis, Pionirski Park çevresindeki traktörlere yapılan saldırı nedeniyle üç kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Ancak cumartesi günkü protesto atmosferi büyük ölçüde coşkulu ve neredeyse festival havasında geçti.

Yüzlerce Belgrad sakini, protestoculara sıcak yemek dağıtmak için sokağa çıktı. Yaşlı kadınlar öğrencilere yeni pişirilmiş kurabiyeler ve börekler ikram etti.

'ŞİDDET İSTEMİYORUZ'

Öğrenciler, gerginliği azaltmak amacıyla, gösteri merkezi olarak belirlenen sahneyi parlamento binasının önünden bir kilometre uzaklıktaki Slavija Meydanı’na taşımaya karar verdi.

Öğrenciler, “Şiddet istemiyoruz. Devlet kurumlarına yönelik şiddetli baskınlar istemiyoruz” ifadeleriyle Instagram üzerinden bir açıklama yaptılar.

Vucic, cuma günü yaptığı açıklamada, polisten itidalli davranmasını ancak kargaşa çıkaranları gözaltına almasını istediğini söyledi.

Yetkililer, başkentte 60 ila 80 bin kişinin toplanmasını beklediklerini duyurdu. Organizatörler ise bu sayının çok daha fazla olacağını iddia etti. Novi Sad’daki felaketle ilgili olarak 13 kişi hakkında suçlama yöneltildi.

Hükümet, yolsuzlukla mücadele kampanyası başlattığını ve Başbakan Milos Vucevic ile iki bakanın istifa ettiğini açıkladı.