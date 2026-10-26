Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, erken genel seçimi kaybettiklerini duyurdu.

Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Resmi sonuçların henüz ellerinde bulunmadığını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak" ifadelerini kullandı.

Vucic, "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam" dedi.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere 25 Ekim'de sandık başına gitmişti.