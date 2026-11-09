Beşiktaşlı golcü Dusan Vlahovic, kişisel bir mazereti nedeniyle Sırbistan Milli Takımı kadrosunda yer almayacak. Açıklamayı, basın mensuplarına konuşan teknik direktör Veljko Paunovic yaptı.

Vlahovic'in kendisine halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söylediğini aktaran Paunovic, konunun ayrıntılarına girmedi. Sırbistan Teknik Direktörü, “Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız” dedi.

Vlahovic'in yokluğunun takım açısından önemine de değinen Paunovic, “Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat” ifadelerini kullandı.