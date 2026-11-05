Adana'nın meşhur lezzetlerinden şırdanın fiyatı 240 liradan 80 liraya kadar geriledi. Esnaf, sakatat ithalatının ve piyasaya sunulan ürün miktarının artmasının fiyatları düşürdüğünü, bunun da talebi artırdığını belirtti.

Yüksek fiyatlar nedeniyle kent genelinde günlük 20-25 bin adet tüketilen şırdanın günlük tüketimi, fiyatların gerilemesiyle 50 bin adede yaklaştı. Satıcı Kadir Çıray, yoğun talebi şöyle anlattı:

“Vatandaşlarımız fiyatlardan çok memnun kaldı. Neredeyse yok satıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Şırdanlar gece yarısına gelmeden tükeniyor.”

“ŞİMDİ İSE 45 TL’YE ALDIĞIMIZ ŞIRDANLARI 80-90 TL ARASINDA SATIYORUZ”

Esnaf Güngör Güler, daha önce çiğ şırdanın tanesini 135 liraya aldığını, işçilikle birlikte maliyetin 170 liraya çıktığını ve 220 liradan satış yaptıklarını söyledi. Güler, bugünkü alış ve satış fiyatlarını ise şu sözlerle aktardı:

“Şimdi ise 45 TL’ye aldığımız şırdanları 80-90 TL arasında satıyoruz. Fiyatların ne zamana kadar bu seviyede kalacağını ise tahmin edemiyoruz”

İthal ürünlerin piyasaya girmesiyle fiyatların gerilediğini ve talebin arttığını belirten Güler, müşterilerinin artık fiyat hesabı yapmadan şırdan yiyebildiğini ifade etti.

Fiyat düşüşünden memnun olduğunu söyleyen Dilara Doğan, “Fiyatlar çok yükselmişti, yeniden düşmesinden mutluyuz. Böyle devam etmesini istiyoruz” dedi.

Düzenli olarak şırdan tükettiğini belirten Onur Tatlı da neredeyse iki günde bir şırdan yediklerini anlatarak fiyatların düşmesinin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.