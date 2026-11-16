2019 yılının Ağustos ayında Florida’da yaşayan Jeff Perera, çalıştığı şirketteki bölge başkan yardımcılığı görevinden çıkarıldı. Tam da o günlerde, çocuklarıyla ilgilenmek için iş hayatına ara veren eşi Danielle Perera, eski iş yerinden 16 mağazayı yöneteceği cazip bir teklif aldı.

Rollerin değişmesiyle Danielle iş hayatına dönerken, Jeff 2 küçük çocuğuna bakan bir ev babası oldu.

45 dakikalık yol çilesi mutfak tezgahını değiştirdi

Çiftin o dönem çözemediği tek bir günlük sorun vardı: 45 dakika araba sürmeden iyi bir New York usulü bagel (simit benzeri hamur işi) bulamıyorlardı. Danielle’in eşine "Sen de evde yapmayı öğren" demesiyle hikaye başladı.

Hiçbir mutfak tecrübesi olmayan ve hayatında sıfırdan hamur yoğurmamış olan Jeff, deneme yanılma yoluyla kendi tarifini geliştirdi.

Komşuların talebi evdeki fırını yasal sınırların dışına taşıdı

Jeff’in pişirdiği sıcak bagel'ların kokusu kısa sürede mahallede yayıldı ve komşuları bu ürünleri satın almak istedi. Başta "Bu işi sadece 3 ay önce öğrendim, neden benden satın alasınız ki?" diyerek şaşıran Jeff, artan talebe kayıtsız kalamadı.

Ev mutfağından yapılan satışlar kısa sürede 85 bin dolara ulaşınca, yasal sınırları aşan çift ilk dükkanlarını açmaya karar verdi.

Evlerini satıp tüm sermayeyi hamura yatırdılar

Bu büyük adım için tüm birikimlerini ortaya koydular ve evlerini satarak sermaye yarattılar. Başlattıkları Kickstarter kampanyasından da 22 bin doların üzerinde destek toplayarak 2021 yılında Florida'nın Ocoee şehrinde ilk şubelerini açtılar.

Forbes listesindeki gizli yatırımcının dokunuşu her şeyi değiştirdi

Markanın kaderini değiştiren asıl kırılma ise Ocak 2023'te yaşandı. Teknoloji tamir zinciri uBreakiFix'in kurucusu ve Forbes 30 Yaş Altı 30 listesi mezunu yatırımcı Justin Wetherill, şirketin çoğunluk hissesini satın alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Wetherill'in franchise tecrübesiyle hızla büyüyen Jeff's Bagel Run; 7'si şirkete ait, 37'si franchise olmak üzere 13 eyalette toplam 44 şubeye ulaştı. 2026 yılı sonu itibarıyla 46 milyon dolarlık ciro hedefine ilerleyen marka, 2027 sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı planlıyor.

Dev büyümenin arkasındaki tek sırrı aşk hikayesine bağlıyorlar

Kurucular Jeff ve Danielle, başarının sırrını büyümeye değil ürün sevgisine ve insanları mutlu etme isteğine bağlıyor. Danielle bu yolculuğu "Biz bu işe sadece ürün sevgisi ve birbirimize duyduğumuz sevgi için girdik; sen benim için bir bagel yaptın ve gerisi bir aşk hikayesine dönüştü" sözleriyle özetliyor.