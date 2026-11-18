Adana merkezli 4 ilde "Şirinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında halihazırda cezaevinde bulunan isimlerin de yer aldığı 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında örgütle bağlantılı 7 şirkete kayyım atanırken, yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy’un yürüttüğü suç örgütünü mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda örgütün; "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahlı tehdit" gibi birçok ağır suça karıştığı belirlendi ve toplam 89 şüphelinin kimliği deşifre edildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Elde edilen delillerin ardından düğmeye basan KOM ekipleri, 11 Kasım tarihinde Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı çıkartılan 16 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. 2’sinin yurt dışında bulunduğu belirlenen 26 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI, MİLYONLUK SERVETE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 251 mermi, polis yeleği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, yaklaşık 21 milyon lira değerindeki 2 konut ile 24 araca tedbir kararı getirildi. Ayrıca suç örgütüyle iltisaklı olduğu saptanan 7 şirkete kayyım atandı ve bu şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 33 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 25 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.