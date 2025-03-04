Günümüzde organik meyve ve sebzeler bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir ve özellikle tarım ürünlerinde kullanılan pestisitler de sağlık için büyük bir tehdit haline geliyor. Peki, pestisitleri en aza indirmenin yolları sirkeden mi yoksa karbonattan mı geçiyor?

Pestisitler, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar veren haşereleri, böcekleri ve yabani otları öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdendir. Bu kimyasallar da tüketeceğimiz gıdalara karışabiliyor ve bizler de bu kalıntılara maruz kalabiliyoruz. Birçok kişi ise meyve veya sebzeleri pestisitlerden arındırmak amacıyla gıdalarını sirkeli suyla yıkamayı tercih ediyor. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki sirke, pestisit kalıntılarını temizlemekten ziyade mikroorganizmaları öldürmede etkili. Hatta bazı çalışmalar, sirkenin pestisit kalıntılarının etkisini artırabileceğini bile ortaya koyuyor.

PEKİ, PESTİSİT KALINTILARINDAN ARINMANIN KOLAY YOLU NEDİR?

Yapılan bilimsel çalışmalar, gıdaları yıkamanın en etkili yönteminin karbonatlı su kullanmak olduğunu gösteriyor. 1 litre ılık suya 10 gram karbonat ekleyerek yapılan çözeltide, sebze ve meyveleri en az 8 dakika bekletmek, pestisit kalıntılarının önemli ölçüde giderilmesine yardımcı oluyor.