Banyo temizliğinde en sık karşılaşılan sorunların başında duş kabin camlarında oluşan kireç ve su lekeleri geliyor. Sürekli suya ve neme maruz kalan cam yüzeylerde zamanla biriken kalıntılar, hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de temizliği zorlaştırıyor. Bu lekelerden kurtulmak için pahalı temizlik ürünlerine yönelmek gerekmeyebilir. Evlerde sıkça bulunan tek bir malzeme, duş kabin camındaki kireç ve su lekelerinin temizlenmesine yardımcı olabiliyor.

ÇÖZÜM LİMONDA

Temizlik uzmanlarının önerdiği doğal yöntemlerden biri limon kullanmak. Limonun içeriğinde bulunan sitrik asit, sert su lekeleri ve kireç oluşumunda etkili olan mineral kalıntılarının çözülmesine yardımcı oluyor.

Özellikle sabun kalıntıları ve su lekelerinin yoğun olduğu duşakabin camlarında limonla temizlik yapılabileceği belirtiliyor. Böylece güçlü kimyasal temizlik ürünleri kullanmadan, evde bulunan malzemeyle pratik bir temizlik yöntemi uygulanabiliyor.

LİMONLA DUŞAKABİN CAMI NASIL TEMİZLENİR?

Uygulama için bir adet taze limon, iki temiz bez ve isteğe bağlı olarak beyaz sirke veya bulaşık deterjanı yeterli oluyor. Öncelikle limon ikiye bölünüyor. Hazır limon suyu yerine taze limon kullanılması öneriliyor. Ardından limonun yarısı doğrudan duş kabin camındaki kireç ve su lekelerinin üzerinde gezdiriliyor.

Limon sürülürken meyvenin suyunun yüzeye iyice temas etmesi sağlanıyor. Uygulamanın ardından yüzey hemen durulanmıyor. Limonun içerdiği sitrik asidin mineral kalıntıları üzerinde etki göstermesi için yaklaşık 5 dakika bekleniyor. Bekleme süresinin ardından cam temiz bir bezle silinerek durulanıyor. Böylece duş kabin camında oluşan su lekeleri ve kireç kalıntılarının giderilmesine yardımcı olunuyor.

Bu yöntem özellikle hafif ve orta düzeydeki kireç lekelerinde pratik bir alternatif olarak öne çıkarken, uzun süredir birikmiş yoğun kireçlerde işlemin tekrarlanması gerekebiliyor.