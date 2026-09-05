Duş başlıklarında zamanla biriken kireç, suyun akışını azaltırken başlıktaki deliklerin de tıkanmasına neden olabiliyor. Temizlikte genellikle sirke veya karbonat kullanılırken, kireç kalıntılarını gidermek için farklı bir ürün de kullanılabiliyor.

Sitrik asit, duş başlığındaki kireç birikintilerini çözmek için kullanılan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Marketlerde limon tuzu adıyla da satılan ürün, suyla karıştırılarak uygulanıyor.

DAKİKALAR İÇİNDE KİRECİ SÖKÜP ATIYOR

Temizlik için yaklaşık 3 yemek kaşığı sitrik asit, 1 litre sıcak suyun içinde çözülüyor. Duş başlığı yerinden çıkarılarak hazırlanan karışımın içine bırakılıyor ve yaklaşık 30 dakika bekletiliyor.

Bekleme süresinin ardından duş başlığı karışımdan çıkarılıyor ve yüzeyde kalan kireçler bir fırça yardımıyla temizleniyor. Daha sonra başlık bol suyla durulanarak yerine takılıyor.

SUYUN İÇİNDE DE BEKLETİLEBİLİR

Duş başlığının sökülmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise hazırlanan karışım bir poşete konularak başlığın etrafına sabitlenebiliyor. Böylece kireçli bölümlerin solüsyonla temas etmesi sağlanıyor.

Uygulamanın ardından duş başlığının su deliklerinde biriken kireç kalıntılarının temizlenmesi ve su akışının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.