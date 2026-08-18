Evlerde sıklıkla karşılaşılan, kötü koku, sinek oluşumu ve küflenmeye yol açabilen gider tıkanıklıklarıyla ilgili yedi tesisat ve temizlik uzmanı çözüm yöntemlerini paylaştı. Uzmanlar, tıkanıklık açma aşamalarından önleyici tedbirlere kadar dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

EN ÇOK ÖNERİLEN YÖNTEM KAYNAR SU

İncelenen tüm uzmanların ortak görüşü, kimyasal ve alet kullanımından önce ilk olarak kaynar suya başvurulması yönünde oldu. Vidalux uzmanı Andy Ellis ile Plumbworld yetkilileri, kaynar suyun borularda biriken yağ ve birikintileri eriterek gevşettiğini belirtti.

Drainage Central Yönetici Direktörü Jess Thomas ise suyun maksimum hacimde kaynatılıp aralıklarla iki-üç aşamada dökülmesini, yağ kaynaklı tıkanıklıklarda sürece bulaşık deterjanı eklenebileceğini ifade etti.

FİZİKSEL MÜDAHALE VE ALET KULLANIMI

Sıvı çözümlerin yetersiz kaldığı durumlarda fiziksel araçların kullanımı gündeme geliyor:

Susta ve pompa: Aspect drenaj mühendisi ile Plumbworld uzmanları, tıkanıklığı fiziksel olarak çıkarmak için lavabo sustası veya lavabo pompası kullanılabileceğini bildirdi. Ancak plastik borularda yüksek basınç uygulanmaması gerektiği vurgulandı.

Tel elbise askısı: Jess Thomas, tel elbise askısının ucunun kanca şeklinde bükülerek ev yapımı bir susta olarak kullanılabileceğini belirtti.

KİMYASAL KULLANIMI ŞART

Uzmanlar, tıkanıklık açmada kullanılan bazı ağır kimyasalların risklerine dikkat çekti:

Kostik soda (Sodyum Hidroksit): Aspect drenaj mühendisi, kostik sodanın aşırı kullanımda uPVC boruları eritebileceğini, çözünmeyen kristallerin ise çimento gibi sertleşerek borunun tamamen değiştirilmesini gerektiren daha büyük tıkanıklıklara yol açabileceğini ifade etti.

Alternatifler ve çamaşır suyu: Plumbworld, kimyasallar yerine organik maddeleri parçalayan enzim tabanlı temizleyicilerin tercih edilmesini önerirken; Jess Thomas, çamaşır suyunun borularda korozyon riski taşıması nedeniyle sadece son çare olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Giderlerin tıkanmasını önlemek amacıyla ayda bir kez biriken kalıntıların temizlenmesi ve süzgeç kullanılması tavsiye edildi.

Ayrıca pratik ev çözümleri arasında; aşındırıcı ve asidik etkisiyle tuz-limon suyu karışımı, köpürme etkisi için efervesan tablet-sirke ikilisi, yağ çözücü özelliğiyle biyolojik çamaşır deterjanı ve temizleme etkisi için kola veya votka kullanımı yer aldı.