Milyonlarca kişinin iş ve eğlence için kullandığı yapay zeka modeli ChatGPT dünya çapında çöktü. Kullanıcılar yapay zekayı kullanamaz hale geldi.
Kullanıcıların şikayetlerine göre yapay zeka sohbet botuna dünden beri ulaşılamıyor. Sıkıntıların ABD, Avrupa, Hindistan ve Japonya'da görüldüğü vurgulandı.
Çöken site ve iletişim sistemlerini aktaran Down Detector sitesi kullanıcı şikayetlerini duyurması üzerine yapay zekanın yapımcısı OpenAI açıklama yaptı.
OpenAI, yapan zekanın sorunlar yaşadığını doğruladı ve arızanın kaynağının araştırıldığını duyurdu.