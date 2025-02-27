Dünyada milyonlarca kişi bu araçları kullanıyor. Le Journal du Net'in haberine göre, Technopreneurship bülteni ChatGPT'yi analiz etti ve yazılımın en beğenilen 50 ifadesini seçti.

En çok kullanılan ifadeler arasında "ayrıntılara dalmak", "dikkat edilmesi önemlidir", "sonuç olarak", "gördüğümüz gibi" ve "anlamak önemlidir" gibi hazır ve bazen abartılı ifadeler yer alıyor.

Çalışmanın bir diğer ilginç yönü ise, botun mantıksal bağlaçlara ("bu nedenle", "ancak", "ek olarak", "bundan böyle") olan düşkünlüğüydü. Bu bağlaçlar, bir ifadeyi yapılandırmak için pratik olsa da, aşırı kullanıldığında biraz zahmetli hale gelebiliyor.

Katılımcı site Medium, aynı analizi yalnızca ChatGPT'nin kullandığı kelimeler üzerinden gerçekleştirdi. Sonuç olarak, ChatGPT'nin insanlara kıyasla çok daha özel terimler kullandığı tespit edildi. Tüm kategoriler bir araya getirildiğinde, yazılım tarafından en çok kullanılan kelime "yeniden icat edildi" oldu. Medium, "Bu kelimenin gerçek insan yapımı metinlerden 1.033 kat daha sık kullanıldığı bildirildi" şeklinde bir ayrıntı paylaşıyor.

Daha alışılmadık ve her şeyden önce insan sözlüğünde çok daha az kullanılan "biyolüminesans" sıfatı, ikinci sırada yer alıyor. "Biyolüminesans", canlıların ışık üretmesini ifade eden bir terimdir. Ardından "yeşil", "grafen", "canlı", "kazmak" ve "yorulmadan" gibi kelimeler geliyor.