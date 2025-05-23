Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7, kooperatif sayısı yüzde 29,1 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 33,5 artarken, kooperatif sayısı yüzde 23,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 geriledi.

KOOPERATİF SAYISI AZALDI

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 58,5 artarken, kooperatif sayısı yüzde 28,7 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 39,5, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,2 artış gerçekleşirken, kooperatif sayısında değişiklik görülmedi.

Geçen ay Ardahan'da şirket kuruluşunun gerçekleşmediği görüldü.

Nisanda kurulan toplam 7 bin 719 şirket ve kooperatifin yüzde 88'ini limitet şirketler, yüzde 10,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,7'sini de kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3'ü İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara ve yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 460'ı ticaret, 1150'si inşaat ve 966'sı imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 529'u inşaat, 297'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 80'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 904'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 351'inin imalat ve 247'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 412'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 154'ünün inşaat, 102'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 129 kooperatif kurulurken, bunların 79'u konut yapı, 27'si işletme ve 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

YABANCILARIN KURDUĞU ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 455 yabancı ortak sermayeli şirketin 19'u İran ve 16'sı Çin ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 57'si anonim, 398'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Şirketlerin 251'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 92'si bilgisayar programlama, 81'i lokantaların faaliyetleri ve ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 72'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

YAKLAŞIK 40 BİN İŞLETME KURULDU

Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 36 bin 131'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 14,4 artışla 8 bin 187'ye yükseldi.