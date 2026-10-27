Küçük bir dairede tek başına başladığı macerayı dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştüren teknoloji girişimcisi Pedro Pestana, tarihe geçecek bir karara imza attı. Avrupa merkezli finansal teknoloji ve vergi otomasyon şirketi Marosa’yı dünya devi Wolters Kluwer’a yaklaşık 112 milyon avroya (93,7 milyon sterlin) satan başarılı iş insanı, satışın ardından tüm ezberleri bozdu. Şirketini dev bir rakama satan iş insanı Pedro Pestana, elde ettiği tüm kazancı çalışanlarına eşit olarak dağıttı. Banka hesaplarındaki rakamı gören çalışanlar sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

BÜTÜN ÇALIŞANLARINA 11 MİLYON LİRA PARA DAĞITTI

Kendi payına düşen kazançtan yaklaşık 4 milyon avroyu (3,3 milyon sterlin) doğrudan çalışanlarına dağıtan Pestana, 20 kişilik ekibini adeta milyoner yaptı. Çalışanlarına kişi başı yaklaşık 165 bin sterlin (10 milyon 971 bin 646 TL) dağıtan şirketin en dikkat çekici yanı ise kıdem ayrımı yapılmaması oldu. Şirketteki en yeni personelden en kıdemlisine kadar herkes için asgari bir ödeme tutarı belirlendi.

DÜNYANIN EN İYİ PATRONU İLAN EDİLDİ

Gördüğü büyük vefayla sosyal medyada "Dünyanın En İyi Patronu" ilan edilen Pestana, "Marosa, birçok insanın yoğun emeğiyle bu noktaya geldi. Kazancı paylaşmak, bu katkıyı onurlandırmanın ve ekibe ortaklaşa yarattığımız değerin bir kısmını iade etmenin en doğal yoluydu” açıklamasında bulundu.

BÜTÜN PATRONLARA ÇAĞRI YAPTI

İngiltere’deki son yıllarında küçük bir dairede, eğlence amacıyla içerik üreterek temellerini attığı şirketinin adım adım küresel bir vergi teknolojisi devine dönüştüğünü belirten Pestana, sürecin ilham vermesini istiyor. Tek başınayken kurduğu sistemin zamanla manuel dosyalardan uluslararası e-fatura yazılımlarına evrildiğini vurgulayan ünlü girişimci, "Her şirket ve satış süreci kendine özeldir. Ancak kendi şirketini devretmeye hazırlanan diğer liderlerin bu tecrübeden ilham almasını ve ekipleri için benzer bir jest yapıp yapamayacaklarını değerlendirmesini çok isterim” diyerek diğer patronlara da çağrıda bulundu.

TÜRKİYE’DE DE ÇALIŞANLARINA 29 MAAŞ İKRAMİYE VERİLMİŞTİ

İspanya'daki bu cömert hamle dünya gündemine otursa da çalışanlarını başarının ortağı yapan bu yaklaşım Türkiye iş dünyasına hiç yabancı değil. Geçmiş yıllarda 20-30 maaşa varan rekor ikramiyelerle personeline pay dağıtan Ahmet Yüce gibi Türk patronlar da benzer adımlarla adlarından söz ettirmişti.

2027’DE BENZER İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

İş dünyasında zaman zaman piyasa koşulları ne olursa olsun sürdürülen bu "çalışana pay verme" gelenekleri, çalışan kesim tarafından takdirle karşılanıyor. Gizli tutulan ikramiye tutarları veya özel satış primleri her ne kadar patronların kendi kararları doğrultusunda şekillense de iş dünyasında gözler şimdiden önümüzdeki döneme çevrildi. 2027 yılında da Türkiye'deki benzer cömert jestlerin ve ikramiye geleneklerinin devam edip etmeyeceği merak konusu.