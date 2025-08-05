Enerji devi BP, Brezilya açıklarında gerçekleştirdiği keşfin, şirketin son çeyrek yüzyıldaki en büyük petrol ve doğalgaz keşfi olduğunu duyurdu. İngiltere merkezli firma, bu gelişmenin, son dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarını geri çekerek fosil yakıtlara yeniden yönelmesinin ardından geldiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, Brezilya’nın doğu kıyılarından yaklaşık 400 kilometre açıkta, Santos havzasındaki Bumerangue bloğunda, deniz seviyesinin yaklaşık 500 metre altında bulunan sahada yapılan testlerde önemli miktarda ham petrol ve doğalgaz rezervine ulaşıldığı ifade edildi.

1999 YILINDAN BU YANA EN BÜYÜK KEŞİF

BP Üst Düzey Yöneticisi Gordon Birrell, söz konusu keşfin şirketin 1999 yılında Hazar Denizi’ndeki Şahdeniz doğalgaz sahasından bu yana ulaştığı en büyük rezerv olduğunu söyledi. Birrell, keşfin “BP için büyük bir dönüm noktası” olduğunu belirterek, bölgede bir üretim merkezi kurma planlarının gündemde olduğunu açıkladı.

MEKSİKA VE MISIR'DA DA REZERV BULUNDU

BP, 2025 yılı içinde birçok önemli enerji kaynağını keşfetti. Bu keşifler arasında Meksika Körfezi ve Mısır açıklarındaki sahalar da yer alıyor. Brezilya’daki son gelişme, şirketin bu yılki enerji rezervi portföyüne bir yenisini daha eklemiş oldu.

BORSADA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Açıklamanın ardından BP hisseleri, Londra Borsası’nda yüzde 1’in biraz üzerinde değer kazandı. Analistler, bu gelişmenin yatırımcılar nezdinde olumlu karşılandığını ve şirketin fosil yakıt stratejisine olan güveni artırdığını belirtiyor.