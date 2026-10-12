Alman kara rüzgar türbini üreticisi Nordex (NDXG.DE), pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen güçlü siparişler ve ABD pazarındaki toparlanmanın etkisiyle üçüncü çeyrek proje sipariş alımının yıllık bazda yüzde 30 arttığını duyurdu.

Şirket, temmuz ve eylül ayları arasında 2 bin 810 megavat (MW) sipariş hacmi kaydetti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 170 MW seviyesindeydi.

Sipariş yapısındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulunan Nordex Üst Yöneticisi (CEO) Jose Luis Blanco, "Sipariş alımımız küresel olarak daha da çeşitleniyor." ifadesini kullandı.

Blanco açıklamasına, "Önümüzdeki çeyreklerde portföyümüzü dönüştürdükçe uluslararası [siparişlerin] payının büyümeye devam etmesini bekliyoruz." şeklinde devam etti.

Şirket, 2025 yılının eylül ayı sonundaki 6 bin 661 MW'lık seviyeye kıyasla, bu yılın ilk dokuz ayında toplam 7 bin 733 MW tutarında sipariş aldı.

Mayıs ayı başındaki en yüksek seviyesinden bu yana yaklaşık dörtte bir oranında değer kaybeden şirket hisseleri, açıklamanın ardından GMT 07:51 itibarıyla yüzde 3,5 artış gösterdi.

Piyasadaki gelişmeleri değerlendiren Citi analistleri ise yayımladıkları notta, "Almanya hisse senedi hikayesinin ana sürücüsü olarak görülse de, bunun yatırımcılara diğer talep sütunlarının da var olduğunu hatırlatan yararlı bir gösterge olduğunu düşünüyoruz." yorumunda bulundu.