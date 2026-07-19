Take-Two Interactive, 2026 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan rapora göre şirket, NBA 2K, Zynga ve efsanevi Grand Theft Auto (GTA) serisinin yüksek performansı sayesinde yılı rekor bir büyüme ile kapattı.

Mobil ve Konsol Gelirleri Eşitlendi

Finansal sonuçları değerlendiren Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, bünyelerindeki tüm büyük markaların başlangıçtaki hedefleri aştığını belirtti. NBA 2K serisi net rezervasyonlarda ve tekrarlayan oyuncu harcamalarında tarihi bir rekor kırarken, Rockstar Games imzalı GTA yapımları da güçlü satış grafiğini ve topluluk etkileşimini korumayı başardı.

Şirketin 2022 yılında bünyesine kattığı mobil oyun devi Zynga ise satın alımdan bu yana en yüksek net rezervasyon seviyesine ulaştı. Mali yıl boyunca mobil bölümü 3,33 milyar dolar gelir üretirken; konsol, PC ve diğer platformların geliri 3,32 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlarla şirketin gelir dağılımı, mobil ve geleneksel oyun pazarı arasında neredeyse tamamen eşitlendi.

Gözler GTA 6 ve Yeni Satın Almalarda

Take-Two, önümüzdeki 12 aylık dönemde işletme nakit akışının 1 milyar doların üzerine çıkmasını öngörüyor. Şirketin bu büyük beklentisinin arkasında, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan ve oyun dünyasında büyük heyecan yaratan GTA 6 yer alıyor.

Ancak CEO Zelnick, büyüme stratejisinin yalnızca GTA serisine bağlı kalmayacağını vurguladı. Şirketin yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğini ve portföyünü genişletmek adına yeni stüdyo veya oyun şirketi satın alma fırsatlarını değerlendireceğini açıkladı.

Take-Two’nun bu başarılı mali yılına ait tüm finansal ayrıntılar, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.