Cengiz Karagöz

Balıkesir’in Balya ilçesinde Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik A.Ş. tarafından yapılmak istenen altın-gümüş madeni projesine karşı açılan davalarda kritik aşamaya geçildi.

Projeye verilen ‘ÇED olumlu’ kararının iptali istemiyle açılan iki ayrı davada keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirilirken, köylüler “Söbücealan Yerleşimi ve Nekropolü” olarak tescilli 1. derece arkeolojik sit alanında buldukları tuğlanın antik dönem ait olduğunu düşünüyor. Davacılar sit alanının da incelenmesini talep ederken, açıklamaya göre şirket temsilcileri bu talebe, “Böyle bir alan yok, olmayan kenti mi göreceğiz” sözleriyle karşı çıktı. Davacıların ısrarı üzerine hakim ve bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı.

YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Tuğlayı gören bilirkişinin bulguyu kayıt altına almadığı iddia edildi. Alanda kurtarma kazısı yapılmadığının görüldüğü belirtildi. Çevre derneklerinin yaptığı açıklamaya göre bilirkişi, “Nekropol için taş/ kaya olması gerekir, bu bir anlama gelmez” dedi.

Davacılar, söz konusu alanın yalnızca nekropol değil aynı zamanda yerleşim yeri olarak da tescilli olduğunu hatırlattı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Burhaniye Çevre Platformu Derneği, Balıkesir Çevre Platformu ile Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği üyelerinin açtığı dava ile TEMA Vakfı’nın açtığı dava kapsamında yapılan keşifte taraŇar projeye ilişkin görüşlerini mahkemeye sundu.

Tarafların beyanlarının alınması ve sahadaki incelemelerin tamamlanmasının ardından keşif tutanağı imzalanarak süreç sona erdi. Mahkemenin, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda davaya ilişkin değerlendirmesini yapması bekleniyor.

10 bin kişinin içme suyu

DAVACILAR, şirketin Karlık ve Söbücealan mahallelerinde hayata geçirmek istediği projenin ciddi riskler barındırdığını savundu. Mahkemeye sunulan beyanlarda, çeşitli kimyasalların kullanılacağı, orman ve tarım alanlarının zarar göreceği belirtildi. Karlık köyünün ÇED alanına 120 metre mesafede bulunduğu ifade edildi. Günlük kullanılacak 1.971 metreküp suyun yaklaşık 10 bin kişinin günlük su tüketimine karşılık geldiği ve suyun yeraltı kuyularından sağlanmasının planlandığı kaydedildi.