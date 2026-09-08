Özelleştirme kapsamına alınan ve aralarında Fatih Sultan Mehmet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün de bulunduğu 2 köprü ve 8 otoyolda, olası bir ‘özelleştirme zammı’ tartışması başladı. Köprülerde yüzde 97’ye varan oranlardaki kârın, özelleştirmeler sonrası ihaleleri alacak şirketlerin kasasına akacağına dikkat çekilirken, mevcut durumda 53 ile 138 lira arasında değişen geçiş ücretlerinin ise özel sektörce işletilen diğer köprü ve otoyol seviyesine gelmesi durumunda vatandaşın yeni zamlarla karşı karşıya kalabileceği de aktarıldı.

5 BİN 560 LİRALIK KÖPRÜ

Özelleştirme kararı alınan üç çevreyolunun ücretsiz olarak kullanıldığını kaydeden YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ihalelerin tamamlanması ile otoyollara 4-5 misli zam geleceğini belirterek “15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri de yap işlet devret (YİD) modeli ile işletilenlerin seviyesine gelir” diye konuştu. Bu zamların devreye girmesi durumunda devletin işlettiği ve 53-138 lira arasında olan 8 otoyol için geçiş ücreti 265- 690 liraya çıkabilecek. 59 liralık iki köprü ücretinin ise en az 1.170 lira seviyesinde olan Osmangazi ve Çanakkale Köprü ücretlerine çıkıp çıkmayacağı da tartışma konusu. Özelleştirmeye kadar geçecek sürede şirketlerin işlettiği köprü ve otoyollara yapılacak zamlar da yeni özelleştirileceklerin zam oranının daha da yukarıya çekebilecek. Özel sektörün işlettiği köprülerden geçiş ücreti binek tipi araçlar için halen 1.170 liraya ve otoyollardaki ücretler ise 2 bin 895 liraya kadar çıkıyor.

Osmangazi’den binek tipi araçlar 1.170 lira, otobüsler 2 bin 225 lira, ödeyerek geçebiliyor. Çanakkale Köprüsü’nde binek araçlar 1.170 lira, TIR’lar ise 5 bin 560 lira ödüyor. İstanbul Bursa otoyol ücreti 1.540 lira, İstanbul İzmir otoyolu ise 2 bin 895 lira seviyesinde.

Yüzde 96 ile kâr ediyor

Özelleştirme gerekçelerinin resmi verilere bakıldığında geçerli olmadığını kaydeden Deniz Yavuzyılmaz, boğaz köprülerinden devletin yüzde 96 ile kâr ettiğini aktardı. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün mali verilerini açıklayan Yavuzyılmaz, şöyle devam etti: “Bakanlıklar, özelleştirmelere gerekçe olarak; Köprü ve otoyollar için gelirlerin az, giderlerin çok, verimliliğin düşük olduğunu iddia ediyor. İki Boğaz Köprüsü’nün yıllık toplam kârı 1.84 milyon 173 bin dolar. Kâr oranı ortalaması yüzde 96.75. Devletin zaten yüzde 96 kârla işlettiği Boğaz Köprülerini özelleştirerek, acaba nasıl daha kârlı işlettirmeyi planlıyorsunuz? Kamunun bu kadar yüksek kârla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir!”