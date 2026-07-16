Teknoloji ve oyun devi Microsoft, oyun sektöründe büyük tartışma yaratacak radikal bir karara daha imza attı. Büyük övgüler alan Doom: The Dark Ages oyununun "Revelations" adlı genişleme paketi (DLC) üzerinde çalışan geliştirici ekibin neredeyse tamamı, içeriğin yayımlanmasından yalnızca bir gün önce işten çıkarıldı.

Sektörde şok etkisi yaratan bu karar, oyuncular ve eleştirmenler tarafından yüksek puanlarla ödüllendirilen projenin arkasındaki ekibin, başarılarını kutlayamadan stüdyoya veda etmesine neden oldu ve Xbox yönetimine yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi.

Çıkışa 24 Saat Kala Gelen Tebligat

Sızan bilgilere göre, Doom: The Dark Ages - Revelations genişlemesinde görev alan çalışanların büyük bir bölümü, Microsoft'un son küçülme hamlesinden doğrudan etkilendi. Ekibin, genişleme paketinin resmi çıkış tarihinden hemen önce, 6 Temmuz 2026 tarihinde işten çıkarıldığı belirtiliyor. Microsoft ve id Software cephesi, işine son verilen çalışanların kesin sayısına dair henüz resmi bir veri paylaşmadı.

Stüdyoya yakın kaynaklar, geliştirilen içeriğin ticari ve kritik performansını dahi görmeden böyle bir karar alınmasını sert bir dille eleştiriyor. İşine son verilen bazı çalışanların, Microsoft çatısı altında başarılı bir ürün ortaya koymanın dahi artık bir iş güvencesi veya ödül sağlamadığına yönelik hayal kırıklıklarını dile getirdiği aktarılıyor. Kararın zamanlaması nedeniyle geliştiriciler, yıllardır üzerinde çalıştıkları eserin oyuncularla buluştuğu o ilk anı ekip arkadaşlarıyla birlikte kutlama şansını da kaybetmiş oldu.

Eleştirmenlerden Tam Not Alan Bir Projeydi

İşten çıkarmaların gölgesinde piyasaya sürülen Revelations, kısa sürede 2026 yılının en başarılı oyun içeriklerinden biri haline geldi. Hızlı çatışma temposu, yenilikçi oynanış mekanikleri ve yeni haritalarıyla tam not alan genişleme paketi; Metacritic’te 89 eleştirmen puanı ile 8,5 kullanıcı skoruna ulaştı. Projenin OpenCritic ortalaması ise 90 seviyesine kadar yükseldi.

Tasfiye id Software ve id Tech Ekiplerine de Sıçradı

İddialar, işten çıkarmaların yalnızca genişleme paketi ekibiyle sınırlı kalmadığı yönünde. id Software'in ana kadrosundan önemli isimlerin yanı sıra, stüdyonun tescilli oyun motoru id Tech üzerinde çalışan mühendislerin de bu yeniden yapılanma sürecinde işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Doom: The Dark Ages gibi prestijli ve başarılı bir yapımın arkasındaki ekibe yönelik atılan bu radikal adım, Microsoft'un stüdyo yönetimi ve insan kaynakları politikasını bir kez daha ciddi şekilde tartışmaya açtı. Microsoft, işten çıkarma kararlarının projelerin başarısıyla olan ilişkisine dair ayrıntılı bir açıklama yapmaktan kaçındı.