Sony Group Başkanı ve CEO’su Hiroki Totoki, PlayStation oyunlarında fiziksel disk üretiminin sonlandırılacağının duyurulmasından yalnızca iki gün sonra şirketteki hisselerinin büyük bir kısmını elden çıkardı. 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen ve 4,7 milyon doları aşan bu işlemin yanı sıra, şirketin diğer üst düzey yöneticilerinin de benzer satışlar gerçekleştirdiği öğrenildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan Form 4 belgesine göre Totoki, 225 bin adet Sony hissesini hisse başına 21,02 dolardan açık piyasada sattı. Toplamda 4 milyon 729 bin 500 dolar gelir elde eden CEO'nun doğrudan sahip olduğu hisse sayısı 173 bin 250’ye gerilerken, bu hamleyle elindeki doğrudan hisselerin yüzde 56,5’ini satmış oldu. Bildirimi 7 Temmuz 2026'da sisteme giren bu işlem için önceden belirlenmiş bir "Rule 10b5-1" planının bulunmaması dikkat çekti.

KARARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Bu büyük satış dalgası, Sony Interactive Entertainment’ın 1 Temmuz 2026'da açıkladığı radikal kararın hemen ardından yaşandı. Şirket, dijital medya kullanımının fiziksel disklere kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle Ocak 2028’den itibaren PlayStation konsolları için çıkacak yeni oyunların fiziksel disk üretimini sonlandıracağını duyurmuştu. Bu tarihten sonra yeni yapımlar sadece PlayStation Store ve perakendeciler üzerinden dijital formatta satılacak, ancak bu tarihten önce çıkan mevcut disk sürümleri karardan etkilenmeyecek.

Aynı dönemde hisse satan tek isim Totoki değildi; dört yöneticinin gerçekleştirdiği satışların toplam değeri yaklaşık 6,38 milyon dolara ulaştı. Diğer üst düzey yöneticilerin işlemleri şu şekilde gerçekleşti:

Toshimoto Mitomo (Sony Baş Strateji Sorumlusu): Totoki ile aynı gün (3 Temmuz), hisse başına 21,02 dolardan 25 bin hisse satarak 525 bin 500 dolar gelir elde etti. Elinde 115 bin 700 hisse kalan Mitomo'nun işleminde de önceden hazırlanmış bir plan belirtilmedi.

Ravi Ahuja (Sony Pictures Entertainment Başkanı ve CEO’su): 6 Temmuz’da, 11 Temmuz 2023 tarihli bir Rule 10b5-1 planı kapsamında 36 bin 826 hisseyi 21,08 dolardan elden çıkararak 776 bin 292 dolarlık satış yaptı. Ahuja'nın elinde 58 bin 786 hisse kaldı.

Jonathan Jose Platt (Sony Music Publishing Başkanı ve CEO’su): Yine 6 Temmuz’da, 10 Temmuz 2023’te hazırlanan plan doğrultusunda 16 bin 512 hissesini 21,08 dolardan satarak 348 bin 73 dolar kazanç sağladı ve elinde 83 bin 326 hisse bıraktı.