YÜZDE 13 HİSSESİNE EL KONULDU Şirketin, örgüte ait olduğu değerlendirilen yüzde 13 oranındaki hissesine ise el konuldu. Şirketin ortaklık yapısına bakıldığında ise Körfez sermayesi dikkat çekti. Göknur Gıda’dan 27 Temmuz’da yapılan açıklamada şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kuveytli iş insanı Abdulfatah M R H Marafie’nin getirildiği duyuruldu. Tarım ve endüstriyel meyve işleme alanlarında küresel çapta faaliyet gösteren şirketin iki yöneticisi. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ahmed Y A A Alsager, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Osman Aslanali (Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. temsilcisi), Jamil Hallak ve Bahattin Erten getirildi.

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