ABD Savcılığı, Lee County'de yaşayan 49 yaşındaki Madelyn Hernandez, 20 yıl boyunca uzaktan çalıştığı giyim şirketini 2018-2024 yılları arasında 4 milyon 199 bin dolar (yaklaşık 160 milyon TL) dolandırdığını açıkladı. Hernandez, şirketten çalarak edindiği servetiyle kaçmak için sıra dışı bir yol denedi...

The Independent'ta yer alan haberde; yetkililere göre Hernandez, sahte kumaş tedarik şirketleri üzerinden düzenlenmiş sahte faturaları işverene gönderiyor, ödemelerin kendi kontrolündeki banka hesaplarına yönlendirilmesini sağlıyordu. Elde ettiği parayı ise kişisel harcamalarına ve kumara yatırdığı belirlendi.

HERNANDEZ PLANINI DEVREYE SOKTU

Şirket, Haziran 2024'te mali kayıtlarda tutarsızlıklar tespit etti. Yapılan iç soruşturmada faturalar, teslimat belgeleri ve envanter kayıtlarının sahte olduğu ortaya çıktı. Şirket bu bilgileri yetkililerle paylaşmaya hazırlanırken, Hernandez sahte bir kimlikle işverene mesaj gönderdi ve hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ancak bu hamlesi de onu kurtarmaya yetmedi. FBI ve İç Gelir İdaresi'nin Ceza Soruşturması Birimi tarafından yapılan ev aramasında suçunu itiraf eden Hernandez, hem sahte faturalar düzenlediğini hem de kendisini ölü gösterdiğini kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre Hernandez, çaldığı bu miktarın bu kadar yüksek olduğunu fark etmediğini savundu. Savcılık ise Hernandez'in zaman zaman küçük miktarlar iade ederek dikkat çekmemeye çalıştığını belirtti.

28 Ocak'ta suçunu kabul eden Hernandez, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve çaldığı paraları geri ödemesine hükmedildi.