Bir teknoloji şirketinin kurucusu, şirketini 112 milyon euroya (yaklaşık 6 milyar 251 milyon 911 bin lira) sattıktan sonra elde ettiği gelirin bir kısmını çalışanlarıyla paylaştı. İspanya'nın Vigo kentinde faaliyet gösteren Marosa'nın kurucusu Pedro Pestana, 120 kişilik ekibine toplam 4,2 milyon euro (yaklaşık 234 milyon 425 bin lira) ikramiye verdi. Şirkete yeni katılan çalışanların da bu ödemeden yararlanması dikkat çekti.

Bir girişimci şirketini milyonlarca euroya sattığında, elde edilen kazancın büyük bölümünün sahibine kalması bekleniyordu, ancak Pedro Pestana, bu kez farklı bir yol izledi. Şirketin başarısında çalışanlarının da büyük payı olduğunu düşünen girişimci, satıştan elde edilen gelirin bir kısmını ekibiyle paylaşmaya karar verdi.

“Başarımı tek başıma elde etmedim”

Pestana, şirketin büyümesinde emeği olan çalışanlara kazancın bir bölümünü vermeyi doğal bulduğunu belirtti. Ona göre Marosa'nın başarısı, tek bir kişinin değil, tüm ekibin ortak çabasının sonucuydu.

Bu nedenle çalışanlarının şirketin satışını yalnızca uzaktan izlemelerini istemedi. Bunun yerine, gerçekleşen anlaşmadan doğrudan maddi kazanç elde etmelerini sağladı.

İlk çalışanları unutmadı

Pestana, özellikle Marosa'nın henüz küçük bir girişim olduğu ve geleceğinin belirsiz göründüğü dönemde kendisine katılan çalışanların katkısına dikkat çekti.

Bazı çalışanların yaklaşık 9 yıldır kendisiyle birlikte çalıştığını belirten girişimci, bu kişilerin şirketin büyümesine önemli katkı sağladığını vurguladı. Şirketin gelirini 3 yıldan kısa sürede ikiye katlamasında da ekibin emeğinin büyük payı olduğunu ifade etti.

Satışın ardından işten çıkarma beklenmiyor

Büyük şirket satışları, çalışanlar arasında işten çıkarılma ve yeniden yapılanma endişesi yaratabiliyor. Marosa'nın satışında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Uluslararası pazarlarda katma değer vergisi (KDV) yönetimi, elektronik fatura ve diğer vergi yükümlülükleri için yazılım çözümleri geliştiren şirket, Wolters Kluwer grubuna katıldı. Satışın ardından 120 çalışanın tamamının görevlerine devam etmesi bekleniyor. Şirketin kurucusu Pedro Pestana da çalışmalarını sürdürecek.

Diğer girişimcilere de örnek olmak istiyor

Pestana, çalışanlara verilen ikramiyeleri kamuoyuyla paylaşmasının amacının yalnızca şirketin satışını duyurmak olmadığını belirtti. Girişimci, asıl hedefinin şirket satışlarından elde edilen kazancın nasıl paylaşılması gerektiği konusunda tartışma başlatmak olduğunu ifade etti.

Benzer anlaşmalar yapan diğer şirket sahiplerinin de elde ettikleri kazancın bir bölümünü başarıda emeği bulunan çalışanlara ayırmayı değerlendirmelerini istedi.