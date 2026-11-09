ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Çin istihbaratına çalıştığı iddia edilen bir kadınla yakın ilişki yaşadığını doğrulayan CEO'su Jensen Huang hakkında şirket içi bir soruşturma başlattı.

Şirket tarafından pazar günü yapılan duyuruda, sürecin harici hukuk danışmanlığı desteğiyle "bağımsız direktörlerden oluşan bir komite" tarafından yürütüleceği bildirildi.

Nvidia Yönetim Kurulu konuya ilişkin açıklamasında, "Yönetim kurulunun ulusal güvenliğin ya da Nvidia’nın sırlarının tehlikeye atıldığına inanmak için bir nedeni bulunmamakla birlikte, kurulun yürüteceği inceleme mevcut tüm bilgileri ele alacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kurulun Jensen Huang’a ve liderlik ekibine olan güveninin sürdüğü, Huang’ın inceleme sürecinde şirketi yönetmeye devam edeceği kaydedildi.

ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

Soruşturma adımı, The New York Times gazetesinde geçtiğimiz ay yayımlanan ve Huang’ın bir Çin casusluk planının hedefi olabileceğini öne süren haberin ardından geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun ise pazartesi günü yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Sözde Çin casusu iddiası asılsızdır. Bu, Çin'e yönelik karalamalardan başka bir şey değildir" dedi.

Gazetenin 29 Ekim tarihli haberinde, Alice Huang (Huang Le) adlı Çinli bir kadının Nvidia teknolojisi hakkında bilgi toplamak amacıyla Jensen Huang ile yakın temas kurmaya çalıştığına yönelik bilgilere yer verilmişti.

Haberde ayrıca Alice Huang’ın işvereni olan Megaspeed şirketinin, firmadan yaklaşık 4,8 milyar dolarlık ekipman satın alarak Nvidia’nın en büyük alıcılarından biri haline geldiği aktarıldı.

ABD'DE YANKILANAN SKANDAL

Gelişmeler ABD Kongresi’nde her iki partinin de sert tepkisine yol açtı. Demokrat Senatör Elizabeth Warren yaptığı açıklamada, "Aylardır her iki partiden Kongre üyeleri, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e gitmesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Nvidia'dan Jensen Huang ve Nvidia yönetim kurulu Kongre'ye cevap borçludur. Gelişmiş Amerikan teknolojisinin Çin'e gitmesini durdurmak için hazırda bekleyen iki partili yasayı kabul etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi üyeler John Moolenaar, Brian Mast ve Rick Crawford da "Kongre'nin ABD ulusal güvenliğinin ne ölçüde riske atıldığını belirlemesi hayati önem taşımaktadır" diyerek Huang’ı 18 Kasım’da Kongre önünde ifade vermeye çağırdı.