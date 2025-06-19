CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, son günlerde sıklıkla duyulan şirket konkordato başvuruları üzerinden iktidara seslendi. “Tarih, sayın Şimşek’i şirketleri batıran bakan olarak yazacak” diyen Ösen, “2025’in ilk 4 ayında 1.800 konkordato başvurusu yapıldı. Dünya markalarına üretim yapan tekstil firmaları bile konkordatoya gidiyor. Bu durumun doğal bir sonucu olarak; ilk çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme rakamlarında Türk Sanayisi yüzde 2 küçüldü. Hükümet bu ekonomik cendereden çıkamayacağını biliyor. Bildiği için maçın süresini uzatmaya çalışıyor. Ancak sonuç çoktan belli” ifadelerini kullandı. 