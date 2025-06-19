CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, son günlerde sıklıkla duyulan şirket konkordato başvuruları üzerinden iktidara seslendi. “Tarih, sayın Şimşek’i şirketleri batıran bakan olarak yazacak” diyen Ösen, “2025’in ilk 4 ayında 1.800 konkordato başvurusu yapıldı. Dünya markalarına üretim yapan tekstil firmaları bile konkordatoya gidiyor. Bu durumun doğal bir sonucu olarak; ilk çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme rakamlarında Türk Sanayisi yüzde 2 küçüldü. Hükümet bu ekonomik cendereden çıkamayacağını biliyor. Bildiği için maçın süresini uzatmaya çalışıyor. Ancak sonuç çoktan belli” ifadelerini kullandı.
CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, son günlerde sıklıkla duyulan şirket konkordato başvuruları üzerinden iktidara seslendi. “Tarih, sayın Şimşek’i şirketleri batıran bakan olarak yazacak” diyen Ösen, “2025’in ilk 4 ayında 1.800 konkordato başvurusu yapıldı. Dünya markalarına üretim yapan tekstil firmaları bile konkordatoya gidiyor. Bu durumun doğal bir sonucu olarak; ilk çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme rakamlarında Türk Sanayisi yüzde 2 küçüldü. Hükümet bu ekonomik cendereden çıkamayacağını biliyor. Bildiği için maçın süresini uzatmaya çalışıyor. Ancak sonuç çoktan belli” ifadelerini kullandı.