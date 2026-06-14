Kurumsal şirketlerde dijital dönüşüm, artık yalnızca yazılım yatırımıyla sınırlı bir süreç olmaktan çıkıp, operasyonel verimlilikten karar alma mekanizmalarına kadar uzanan bütüncül bir yeniden yapılanmaya dönüşmüş durumda.

Özellikle perakende ve tekstil gibi yüksek işlem hacmine sahip sektörlerde ERP sistemleri, yalnızca muhasebe ya da stok takibi yapan araçlar değil; şirketin tüm değer zincirini yöneten stratejik omurgalar olarak konumlanıyor.

ERP projelerinin başarısı yazılımın kendisinden çok, doğru entegrasyon, süreç tasarımı ve sürdürülebilir teknik mimariyle doğrudan ilişkili.

Techiz Teknoloji Hizmetleri Genel Müdürü Uğur Ünlü, “Firmaların dijitalleşme süreçlerindeki en kritik hatası, yazılımı satın alıp süreci bitmiş görmek.

Ancak asıl değer, ERP’nin şirketin tüm operasyonlarına entegre edilmesiyle ortaya çıkıyor” diyor.

ERP’de başarıyı belirleyen faktör: entegrasyon ve süreç yönetimi

Kurumsal yazılım projelerinde en sık karşılaşılan sorunların başında, farklı sistemlerin birbiriyle konuşamaması geliyor. Stok yönetimi, satış kanalları, e-ticaret altyapısı ve finans modüllerinin ayrı çalışması, şirketlerde veri tutarsızlığına ve karar alma süreçlerinde gecikmelere yol açabiliyor.

Nebim Yazılım ekosistemi üzerinden yürütülen projelerin yaygınlığı da bu ihtiyaca işaret ediyor. Özellikle orta ve büyük ölçekli perakende şirketlerinde, uçtan uca entegre çözümler sayesinde hem operasyonel hız hem de veri güvenliği önemli ölçüde artırılıyor. Ünlü’nün liderlik ettiği ekip, bu alanda Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda projeye imza atmış durumda.

Dijital dönüşümde yeni odak: veri, hız ve sürdürülebilirlik

Günümüzde ERP sistemleri artık yalnızca iç operasyonları değil, müşteri deneyimini de doğrudan etkileyen bir yapıya dönüşmüş durumda. Ödeme sistemleri entegrasyonları, B2B ve B2C altyapıları ile desteklenen yapılar, şirketlerin dijital ticarette rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar haline geliyor. PayTR ve iyzico gibi ödeme altyapılarıyla entegre çalışan sistemler, özellikle e-ticaret tarafında kesintisiz bir akış sağlıyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise veri yönetimi. Veri ambarı çözümleri, PowerBI raporlama sistemleri ve düzenli yedekleme altyapıları sayesinde firmalar yalnızca geçmişi analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik daha hızlı ve doğru kararlar alabiliyor. Sektörde son yıllarda öne çıkan “gerçek zamanlı karar alma” trendi de bu dönüşümün bir sonucu olarak görülüyor.

Öte yandan, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı ERP iş ortaklarının uluslararası ölçekte de ödüllerle değerlendirildiği biliniyor. Ünlü’nün temsil ettiği yapı da son yıllarda partner ekosisteminde üst sıralarda yer alarak öne çıkıyor.

Nebim Çözüm Ortakları Zirvesi’nde 80’e yakın iş ortağı arasında son 3 yılda üst üste ekip olarak elde edilen Türkiye birincilik ödülüne layık görülmesi, özellikle hizmet kalitesi ve proje sürdürülebilirliği açısından Nebim ekosisteminde önemli bir başarı göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, dijital dönüşümün geldiği noktada ERP sistemleri artık sadece bir yazılım yatırımı değil; şirketlerin büyüme stratejisinin merkezinde yer alan bir yönetim modeli haline gelmiş durumda.