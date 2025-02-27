2024 yılı yatırımlardaki düşüşün gölgesinde geçti. Geçen yıl düzenlenen yatırım belgeleri 2020’den sonra en düşük sayıya, belgeler kapsamında öngörülen toplam yatırım tutarı 2021’den bu yana en düşük rakama denk geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aralık ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi bültenine göre; geçen yıl alınan yatırım teşvik belgesi 12.218 adet oldu. Söz konusu rakam 2023’te 15.674 olarak açıklanmıştı. Böylece 2024’te düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin sayısı 2023’e göre yüzde 22 düştü. Yatırım teşvik belgelerinin 11.786 adedi yerli firmalar, 432 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. 2024’teki teşvik yatırım belgesi sayısının 2020’den sonra en düşük rakama işaret etmesi ise Türkiye’deki yatırım ortamının geldiği noktayı yeniden gözler önüne serdi.

5 YILIN GERİSİNDE

Geçen yıl belgeler kapsamında öngörülen toplam yatırım tutarı da 1 trilyon 275 milyar TL’ye geriledi. Bu rakam 2023’te 1 trilyon 662 milyon TL olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda 2024’teki toplam yatırım tutarı 2021’den bu yana en düşük seviyeye denk geldi. Söz konusu yatırımlar dahilinde öngörülen istihdam tutarı da son 5 yılın en düşük seviyesine gelerek 270.929 kişide kaldı.

2024’te verilen yatırım teşvik belgeleri dahilinde öngörülen yatırım tutarının 187.1 milyar TL’si enerji, 357.8 milyar TL’si hizmetler, 691.7 milyar TL’si imalat, 20.5 milyar TL’si madencilik ve 18.2 milyar TL’si ise tarım sektöründe oldu.

‘Sanayicileri el üstünde tutmak lazım’

“Şu an faiz oranları çok yüksek. Bu yüzden şirketler yatırım yapmayı tercih edemiyor” diyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türkiye’nin en büyük ihraç pazarlarında yer alan Avrupa’da yaşanan ekonomik daralma da yatırımları etkiliyor. Tüm bu yaşananlar yatırım iştahını değiştirdi. Bu zorlu şartlarda parasını bankaya koyup faiz almak yerine yatırım yapmayı tercih eden, ülkeye katma değer yaratan sanayicileri de el üstünde tutmak lazım” diye konuştu.