CEMRE BAYSEL'İN YENİ SAÇLARI OLAY OLDU
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra saçlarıyla da dikkat çeken Cemre Baysel, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Yıllardır alışılmış görünümünü koruyan ünlü oyuncu, tercih ettiği yeni saç stiliyle görenleri şaşırttı.
CEMRE BAYSEL'İN TERCİHİ AFRİKA ÖRGÜSÜ
Nişantaşı'nda görüntülenen Baysel'in yeni tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir dönem önemli markaların reklam yüzü olan ve özellikle saçlarıyla öne çıkan Cemre Baysel, yaklaşık 10 ay önce bir saç bakım markasının tanıtımında yer almıştı.
Sırma gibi uzun saçlarıyla bilinen oyuncu, bu kez farklı bir tercihe yönelerek Afrika örgüsü yaptırdı. Yeni imajıyla objektiflere yansıyan Baysel'i görenler ilk bakışta tanımakta zorlandı.
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Baysel, yapılan benzetmeye gülerek, "Hayır tabii ki. İspanya'ya gittim, orada esinlendim" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun radikal değişimi hayranlarını da ikiye bölerken, bazı sosyal medya kullanıcıları yeni tarzını beğendiklerini belirtirken bazıları ise eski halini daha çok yakıştırdıklarını dile getirdi.
Snob Magazin kameralarına konuşan ünlü oyuncu, yeni saç stilinin sosyal medyada Milli futbolcu Eren Elmalı'ya benzetilmesiyle ilgili soruya da yanıt verdi.
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