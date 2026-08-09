Erden ayrıca kendisini yalnız veya kötü hisseden kişilere seslenerek, insanların değerini saç, kaş ya da dış görünüşün belirlemediğini vurguladı.

“Bir yerlerde kendini yalnız, kötü hisseden biri varsa yemin ederim ki benim de size baktığımda içimi ısıtan şey saçınız, kaşınız değil” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.