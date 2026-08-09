GÜZELİM SAÇLARINDAN ESER KALMADI!
Oyuncu Nezaket Erden, yeni projesindeki karakteri için alışılmış görüntüsünden vazgeçti. Saçlarını 3 numara yaptıran Erden, takipçilerinden gelen “Bir rol için mi kestirdin?” sorularına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Oyuncu, saçlarını kestirme kararının kendisi için kolay olmadığını ancak aldığı karardan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
“EVEEET, ROL İÇİN KESTİRDİM”
Saçlarını neden kestirdiğini merak eden takipçilerine toplu yanıt veren Nezaket Erden, değişimin yeni rolü için olduğunu açıkladı.
NEZAKET ERDEN ROLÜ İÇİN SAÇLARINI 3 NUMARAYA VURDURDU
Erden, “Bir rol için mi kestirdin diye soran çok olmuş. Toplu cevap vereyim. Eveeet. Korkmadım değil. Ama bana güven veren, beni sarıp sarmalayan insanlarla çevriliyim. Cesaret ettim, iyi ki. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
“TAHMİN ETMEDİĞİM KADAR ÇOK SEVDİM”
Yeni görüntüsüne kısa sürede alıştığını belirten oyuncu, saçlarını beklediğinden çok daha fazla sevdiğini söyledi.
Erden, “Tahmin etmediğim kadar çok sevdim şimdilik saçlarımı. Sizin güzel yorumlarınızla da adaptasyonum hızlandı” diyerek takipçilerine teşekkür etti.
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“HER HALİMİZİN GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLEYELİM”
Saçlarını kestirmesinin ardından farklı farkındalıklar yaşadığını da anlatan Nezaket Erden, paylaşımında özellikle kadınlara yönelik mesaj verdi.
Oyuncu, “Canım kız kardeşlerim, her halimizin güzel olduğunu birbirimize daha çok söyleyelim” dedi.
Erden ayrıca kendisini yalnız veya kötü hisseden kişilere seslenerek, insanların değerini saç, kaş ya da dış görünüşün belirlemediğini vurguladı.
“Bir yerlerde kendini yalnız, kötü hisseden biri varsa yemin ederim ki benim de size baktığımda içimi ısıtan şey saçınız, kaşınız değil” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.
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